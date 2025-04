A Meta lançou uma aplicação de inteligência artificial (IA) autónoma, Meta AI APP, com ligação às redes sociais para competir com o ChatGTP da OpenAI e diferenciar-se das restantes aplicações de IA, segundo a agência Associated Press.

De acordo com a agência de notícias, a aplicação da Meta AI inclui um ‘feed’ de “descoberta” que permite aos utilizadores ver como os outros estão a interagir com a IA, estando também disponível um modo de voz para interagir com a ferramenta. Ao permitir que os utilizadores vinculem as suas contas do Facebook e Instagram, a aplicação Meta AI possibilita uma abordagem diferente de IA face aos principais concorrentes, estando disponível em código aberto e gratuitamente. Segundo a empresa, todos os meses mais de mil milhões de pessoas utilizam os seus produtos de IA.