A empresa chinesa Gree Electric (um dos maiores fabricantes de ar-condicionados do mundo e que começou há pouco tempo a sua entrada no mercado dos telemóveis) apresentou este mês no Instituto Nacional de Patentes da China um "método e sistema interativo para um Modo Bêbado para smartphones", segundo o site MyDrivers.

O "modo embriagado", explica aquela fonte, restringe as aplicações de uso mais frequente do dispositivo, as quais o utilizador só pode aceder sóbrio, mediante um processo de verificação. Este sistema pode ser configurado de maneira a que seja o utilizador quem escolhe quais são as aplicações que ficam barradas (mensagens, aplicações bancárias, etc.) ou quais os processos que são adiados durante o "modo embriagado".

O site MyDrivers acrescenta que o modo também simplifica as interações com o aparelho, presumivelmente permitindo algo semelhante ao modo simples/fácil já visto nos telefones de Huawei, Samsung e Xiaomi.

No entanto, de acordo com o site Android Authority, a Gree é uma marca chinesa que ainda não tem grande expressão no mercado de smartphones, pelo que não deverá ser possível contar com a disponibilidade deste modo particular contra a embriaguez num futuro próximo. A ideia, contudo, não é nova e até já existe uma aplicação ("Drunk Mode") que permite bloquear a lista de contactos, as redes sociais e que ainda envia alertas para o utilizador.