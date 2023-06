Há quase três anos no mercado, a Mudey, insurtech portuguesa que se propõe facilitar a gestão de seguros, lança agora uma calculadora online que permite avaliar que tipo de poupança pode ser gerada com a transferência do seguro de vida, que está associado ao crédito habitação, de um banco para outro.

Quando se faz um crédito habitação, é associado um seguro de vida a esse mesmo crédito. O seguro de vida dura tanto quanto o crédito de habitação e, geralmente, os bancos credores aconselham a fazer o seguro na mesma instituição, oferecendo alguns benefícios, como desconto no spread, se assim acontecer. No entanto, a lei é clara e não é obrigatório ter crédito e seguro na mesma entidade. A calculadora “Poupança Crédito Habitação” ajuda a contrabalançar o preço e os benefícios para ver o que compensa mais para o cliente.

A calculadora tem em consideração todos os fatores mencionados, compara dados e faz as contas para ver qual é o custo total. Com esta funcionalidade torna possível ver, em tempo real, qual o valor do seguro de vida e, em cada caso concreto, se há poupança efetiva e de quanto seria. Segundo a insurtech, em alguns casos há poupanças até 60%, o que se torna especialmente relevante numa altura em que a subida das taxas de juro inflaciona as prestações da casa.

Para a co-founder da Mudey, Ana Teixeira, esta funcionalidade resulta da auscultação regular que a empresa mantém com os clientes. Os recentes aumentos das taxas Euribor fizeram disparar os alarmes para quem tem crédito à habitação e é para este segmento que a nova funcionalidade foi especialmente pensada.

Flexibilidade e poder de escolha são dois fatores importantes. “Os seguros de vida têm vindo a ficar cada vez mais competitivos em termos de preço e esta funcionalidade permite aos clientes ver, no momento, o que faz mais sentido para eles: se é mudar agora, daqui a uns meses, anos ou ficar com o que se tem”. Essa liberdade é um fator muito importante e é uma das principais apostas da Mudey, plataforma que conta, atualmente, com mais de 20 mil utilizadores registados e 24 tipos de seguros diferentes que podem ser comprados online.

Em 2021, o mercado de seguros em Portugal representou mais de 13 mil milhões de euros, um aumento de 35% face a 2020. A indústria tem sido alvo de uma série de transformações promovidas por uma nova geração de empresas chamadas de insurtech, startups como a Mudey que estão a repensar a experiência do utilizador na gestão de um seguro.