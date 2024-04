"Em parceria com a start-up PAPERVIEW, a editora Guerra e Paz vai colocar à venda o primeiro livro digital em streaming, digitalmente autografado pelo autor, pelo valor de dez mil euros", é referido em comunicado da editora, que frisa que "estamos perante um ativo digital único e irrepetível".

Em causa está "uma edição especial com um único exemplar do livro 50 Anos de Abril no Algarve, autografada pelo autor, Ramiro Santos, durante a sessão de lançamento em Lisboa a 8 de abril de 2024".

Segundo a Guerra e Paz, "o livro poderá ser transacionado pelos proprietários no futuro, tornando-se assim num potencial investimento. De notar que, ao vendê-lo, o proprietário perde o acesso ao livro passando este em exclusividade para o novo detentor dos direitos".

"A publicação de livros em streaming é uma inovação desenvolvida pela start-up portuguesa PAPERVIEW, sendo a Guerra e Paz uma das primeiras editoras a adoptá-la", é ainda explicado.

Assim, "o streaming de livros dá aos leitores acesso a livros digitais sem necessidade de aparelhos ou aplicações proprietárias, sendo lidos em qualquer browser".

"O anúncio desta edição especial do livro 50 Anos de Abril no Algarve marca também o lançamento gradual em streaming do catálogo da Guerra e Paz, a preços bem mais módicos do que o do extraordinário autógrafo acima, podendo esse catálogo ser acedido no site da editora", pode ainda ler-se na nota.

De recordar que os NFT são ficheiros digitais com atributos de raridade, que podem ser equiparáveis a peças de arte com determinado valor de mercado, e estão assentes em 'blockchain' (uma estrutura que armazena registos transacionais do público em geral sob a forma de bases de dados) para garantir a autenticidade e a segurança.