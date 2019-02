De acordo com a Gartner, as vendas globais dos smartphones estagnaram no último trimestre de 2018 - aquele onde se registam mais vendas, dado ser nessa altura que as grandes marcas lançam os seus modelos de topo, antes dos períodos festivos. No total, venderam-se 408,4 milhões de telemóveis, um crescimento de apenas 0,1% face ao período homólogo do ano anterior.

Nenhuma empresa sentiu tanto este refrear de vendas como a Apple. Os números não enganam: a empresa liderada por Tim Cook vendeu 64 milhões de iPhones no quarto trimestre de 2018, quando tinha vendido 73 milhões no período homólogo em 2017, resultando num declínio de 11,8% nas vendas, o pior resultado desde o primeiro trimestre de 2016. Como consequência, a Apple viu a sua quota de mercado cair dos 18% para os 16% de um ano para o outro.

Sendo o mercado concorrencial um jogo de soma zero, cada vez que alguém perde margem, é porque outro ganhou. Nesse aspeto, o grande vencedor foi a Huawei. Apesar dos escândalos que afetaram a credibilidade da empresa chinesa - desde a detenção de Meng Wanzhou, a diretora financeira da empresa, no Canadá, até às acusações de espionagem por parte dos EUA -, esta viu a sua quota de mercado subir de 11% para 15%, contribuindo para isso uma subida de 44 milhões para 60 milhões de telemóveis vendidos nos quartos trimestres de 2017 e 2018.

No topo do mercado mundial manteve-se a Samsung, mas o gigante coreano viu uma ligeira descida no seu domínio, com as vendas a baixarem de 74 milhões no quarto trimestre de 2017 para 71 milhões em 2018. Isto, por sua vez, significou uma baixa da quota de mercado de 18% em 2017 para 17% em 2018.

No cômputo geral, lidera então a Samsung a nível mundial (17%), seguindo-se a Apple (16%) e depois a Huawei (15%). Curiosamente, como aponta o jornal Público, em Portugal a ordem é outra, já que a Huawei reina no topo do mercado nacional com 32% de quota, seguindo-se a Samsung (27%) e a Apple (13%).