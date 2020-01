Há vários anos, e de forma cada vez mais intensa, que o comércio eletrónico está na agenda de empresas e marcas como uma nova dimensão dos negócios em várias áreas de mercado. Um processo que tem vindo a acelerar fruto, por um lado, da cada vez maior digitalização das nossas vidas, mas também de processos paralelos, quer ao nível dos pagamentos, quer ao nível do marketing online e, claro, da alteração dos hábitos dos consumidores.

Os números podem assustar - nos Estados Unidos, alguns estudos apontam para o fecho de 75 mil lojas físicas nos próximos cinco anos - mas também configuram um conjunto de oportunidades que exigem o domínio de novas ferramentas e a construção de novos modelos que conciliem as várias plataformas de comércio de forma a melhor ir ao encontro da conveniência dos consumidores.

É neste quadro de fundo que tem lugar a terceira edição do E-commerce Connect, um evento que desde 2018 reune os principais players desta área em dois dias de conferências, reuniões e trocas de experiências.

O local escolhido é hotel Pestana Sintra Golf resort & SPA e são esperados mais de 300 participantes. Entre eles estarão presentes decisores das maiores lojas online e plataformas de e-commerce a operar em Portugal, representantes de inovadoras soluções e serviços nacionais e internacionais, e especialistas de elevada experiência.

Numa agenda recheada, os organizadores definiram alguns objetivos prioritários, nomeadamente a identificação de soluções que permitam melhorar o impacto da presença digital. O evento com a presença de marcas como El Corte Inglés, Altice Portugal, Worten, Ticketline, Salsa, Decathlon, Lanidor, Vista Alegre, entre outras, e de um conjunto alargado de soluções tecnológicas como Adyen, Contentsquare, Checkout.com, Hipay, Mondial Relay, entre outras.

À semelhança das edições anteriores, o The Next Big Idea é parceiro de media do evento e a cobertura poderá ser acompanhada aqui e nas nossas redes sociais.

Todas as informações sobre o programa podem ser consultadas aqui:https://ecommerceconnect.pt/programa/

