Nascido há 60 anos no Taiwan e criado nos EUA, a história de Huang é uma história de sucesso de um imigrante à procura do sonho americano.

Porque o sucesso da Nvidia e a subida do preço das ações fez com que o património líquido do director executivo aumentasse quase 7 mil milhões de dólares na semana passada, de acordo com o Bloomberg, o que coloca o CEO da empresa de semicondutores na 37.ª posição da lista dos mais ricos do mundo.

Huang nasceu em Taipei em 1963, e passou parte da sua infância entre o Taiwan e a Tailândia, segundo a Bloomberg. Em 1973, os pais de Huang enviaram os filhos para casa de familiares nos EUA, devido à agitação social no país do Sudeste Asiático, antes de se mudarem eles próprios para lá.

Em 1984, licenciou-se na Oregon State University — precisamente no ano em que a Apple lançou o primeiro Macintosh e desencadeou uma revolução interior no que à “computação pessoal” diz respeito. Pegando nas palavras do próprio, 1984 foi um “ano perfeito para se licenciar”, segundo revelou durante uma cerimónia recente no Taiwan, acrescentando que prevê “que 2023 também o será”.

Neste ano, prosseguiu, os licenciados entrarão no mercado de trabalho no momento em que a IA “reinventou a informática a partir do zero. Em todos os sentidos, este é o renascimento da indústria informática”.