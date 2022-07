Web5? Alguns nomes bem conhecidos da tecnologia questionam a Web3 que apontam como sendo uma "invenção" de investidores. Jack Dorsey, fundador do Twitter e da Square, contrapropõe mesmo um novo conceito - a Web5 - que seria o somatório da Web2 (a internet das redes sociais) com a Web3 (a internet dos criptoativos, dos NFTs e do Metaverso).

Web2 , ou a segunda etapa da internet, tem início com o Facebook (2004), a primeira rede social global, e explode com o lançamento do iPhone (em 2007); além de podermos "ver coisas" passávamos a poder "fazer coisas" online

"Ainda bem que o bear market aconteceu agora", têm dito vários protagonistas da Web3, incluindo Diogo Mónica em entrevista ao The Next Big Idea . Porquê? Porque, afirmam várias vozes no setor, a escassez de recursos (financeiros e não só) vai obrigar as empresas a focarem-se em melhorar os seus produtos e serviços e a procurarem onde podem ser efetivamente úteis. Outros, mais ácidos, recordam uma máxima do setor financeiro atribuída a Warren Buffett: "só quando a maré está baixa, é que se vê quem está a nadar despido".

A segunda questão prende-se com confiança , um fator tão determinante na criptoeconomia como na economia de sempre. Nos Estados Unidos aponta-se para que cerca de 50 milhões de pessoas tenham já investido em criptoativos; isso significa uma relativa generalização, mas também um aumento de risco. A desvalorização da criptomoeda Luna (que desceu a pique até praticamente zero) deixou quem investiu furioso e a exigir um outro controlo sobre as plataformas de criptoativos (mesmo que o seu fundador tenha já entretanto anunciado um nova vida com a Luna 2.0).

1. O inverno já chegou (na economia global) 2. Contrariamente ao que se passa no "Game of Thones", na criptoeconomia chega a cada três anos

Diogo Mónica, um dos rostos da criptoeconomia em Portugal e do mundo enquanto CEO e fundador do Anchorage Digital Bank, é taxativo sobre o atual momento. Diz ele:

