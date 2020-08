Esse dia contou com a participação da Embaixadora de Portugal da Women in Tech e e Project Manager na Siemens, Cláudia Mendes Silva. O dia começou com a palestra de Dalia Kirschbaum, da NASA, e mulheres como Priscila Siqueira, CEO da Gympass no Brasil, Suzana Pires, fundadora do Instituto Dona de Si, a economista Solange Srour, Ayumi Moore Aoki, fundadora do Women in Tech.

O evento tem transmissão diária no YouTube do Hacking.Rio.

Próximo Hacking.Rio 2020

De 9 a 11 de outubro, o hackathon continua 100% digital e terá mais de 20 clusters, como saúde, educação, empregabilidade, assistência social e logística. Numa maratona de 42 horas, as equipas inscritas terão de idealizar um projeto e criar um protótipo. No fundo, têm de desenvolver novas tecnologias.

No evento terão acesso a “mentoria e conteúdos educacionais exclusivos para aperfeiçoar as iniciativas” até à entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP). Os vencedores receberão prémios em dinheiro e terão a oportunidade de “acelerar” as suas iniciativas após o evento.

A edição 2020 terá diversos hackathons inéditos, como o da Longevidade que receberá inscrições apenas de participantes acima de 40 anos que nunca participaram num evento semelhante.

Este ano acontece também a primeira edição do Cervathon, virado para produtores de cerveja; o Carnaval 4.0; o Cannabis Tech, cluster focado no desenvolvimento de tecnologias na área de saúde e produção agrícola e, por fim, o Hackathon de Masters para hackers que já participaram e venceram maratonas de programação.

A segunda edição foi em 2019 e teve mais de 3500 participantes entre hackers, bizdevs, mentores, palestrantes, expositores, voluntários, entre outros. E teve mais de mil inscrições para participar nos hackathons.