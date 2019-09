O local escolhido para o simulacro 5G promovido pela Altice Portugal e pela Ericsson foi Aveiro e no exercício estiveram envolvidos a Câmara Municipal de Aveiro, a Polícia de Segurança Pública, as duas corporações de Bombeiros Voluntários de Aveiro, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga e o Centro de Saúde Militar de Coimbra. O objetivo da demonstração foi mostrar como se poderá – no futuro e com o 5G – aumentar a eficácia em situações reais, neste caso do socorro, através da utilização de vários equipamentos que fornecem imagens do local do acidente, com recurso a um drone, bem como informação vital dos sinistrados em tempo real.

Uma das melhorias que se espera na resposta a situações de acidente passa pela possibilidade de a resposta das autoridades e entidades deixar de ser igual para todos os contextos, ou para a maioria, adaptando-se a cada caso de acordo com a informação recebida e aumentando a eficiência e eficácia que pode ser determinante no salvamento de vidas.

Segundo Luís Alveirinho, Chief Technology Officer da Altice Portugal “esta demonstração é mais uma materialização das vantagens da rede 5G no futuro, num território que vai beneficiar e continuar a evoluir com esta tecnologia – o socorro. A Altice Portugal está sempre presente na definição de tendências e, desde o primeiro momento, na liderança do 5G. O 5G é claramente uma oportunidade para Portugal, tratando-se de uma oportunidade que a Altice não vai deixar passar ao lado”.

Da colaboração entre a Ericsson, que configurou uma rede 5G E2E, e a Altice Labs, que criou um laboratório 5G, resultou também a entrada em operação da primeira fase da rede experimental 5G em Aveiro. Uma iniciativa que se enquadra nos objetivos do projeto Aveiro STEAM City, da Câmara Municipal de Aveiro, que pretende dar corpo aos objetivos traçados pela Comissão Europeia para que exista pelo menos uma cidade com cobertura 5G em cada Estado-membro até 2020.

O projeto Aveiro STEAM City não disponibiliza serviços comerciais, mas permite interligar nesta infraestrutura, sobre um núcleo de rede comum, diversas redes de acesso – com e sem fios – possibilitando às instituições académicas, startups e PME da região, integrar, validar, testar e demonstrar novos produtos e serviços, num ecossistema que inclui utilizadores reais. A rede será alargada, ainda este mês, ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, por ocasião do Techdays’2019 e, posteriormente, ao centro da cidade.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)