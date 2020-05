Como tal, a responsável considera que, se “há dois meses, esses temas eram relevantes e necessários, hoje são fundamentais e prementes”. “E a consciência de que podemos contribuir com a nossa comunidade neste momento de retomada e desenho de um novo normal, foi o que nos motivou a manter o Innovation Week este ano”, conclui Agatha Arêas.

No entanto, apesar do adiamento, a experiência do Rock in Rio Innovation Week não parou. Dando continuidade às sessões de arranque desta edição que tomaram lugar nos últimos meses, a organização lançou “uma programação online com o objetivo de estimular o pensamento e o debate entre os participantes, discutindo temas da atualidade e do futuro”, decorrendo todas as semanas até outubro.

Com data e hora marcadas para as quartas-feiras às 21:00, tem havido live talks na página oficial de Instagram do projeto. Estas conversas com cerca de uma hora de duração já foram protagonizadas por dinamizadores da edição de 2020, como o professor de criatividade Murilo Gun, os comediantes Diogo Faro e Fábio Porchat, a coach de alta performance Paula Abreu e artistas como Agir, Tomás Wallenstein (Capitão Fausto) e Blaya. A próxima sessão, a ocorrer amanhã, vai ter a presença da apresentadora e influencer Rafa Brites numa conversa sobre “Transformando Sonhos em Realidade”.

Para além disso, a cada 15 dias têm sido organizados meetups na página de Linkedin do Rock in Rio Innovation Week. Com hora marcada às 19:00, estas “iniciativas mensais que aconteciam presencialmente para cerca de 150 convidados”, agora adaptaram-se ao contexto online.

O primeiro dos meetups ocorreu no passado dia 7, numa parceria com a consultora portuguesa Flow, abordando o tema “Autenticidade: Ponha o seu ‘eu’ em ação. Estás à espera de quê?” estando a próxima sessão agendada para dia 21 de maio, numa conversa onde será debatido o tema “Educação: o caminho é de dentro para fora”, com a participação de Jean Rosier, Felipe Anghinoni (ambos sócios e professores da escola de metodologias criativas Perestroika) e Cláudia Palmeiro (fundadora da Lalaland Consulting), contando ainda com o hosting de Agatha Arêas.

“Esta transição dos meetups físicos para o online trouxe vantagens para o projeto, sobretudo o facto de nos permitir ter uma ‘sala virtual’ com maior capacidade e que atravessa fronteiras, podendo receber convidados de qualquer parte do mundo”, afirma a Vice-Presidente. No total, serão seis meetups que irão abordar temas relacionados com as temáticas desta edição: “Desenvolvimento Pessoal”, “Relações Humanas”, “Novas Habilidades”, “Futuro Sustentável”, “Imaginar o Futuro” e “Sonhar e fazer Acontecer”.

Nesta 3ª edição, a Galp continua a ser o founding partner do Rock in Rio Innovation Week, e juntam-se ao grupo de promotores a Randstad Portugal, a Sociedade Ponto Verde, a EiMigrante (já repetente na segunda edição consecutiva) e a BLIP.