Agatha Arêas é diretora de marketing do Rock in Rio (RiR) e está há 18 anos na empresa. “Estou aqui por escolha. Fiz tudo o que pude para entrar, escolho ficar e felizmente sinto que me escolhem todos os dias”, diz-nos. Casada com um português, mãe de dois meninos de 4 e 6 anos, Portugal é também uma escolha. Lisboa é a sua “cidade maravilhosa”.

No próximo dia 27 de junho, depois de Bruno Mars e antes de The Killers, a cidade do rock abre portas para uma formação de executivos, 0 Rock in Rio Academy, onde Agatha voltará a tomar a palavra — tal como Roberto Menina, fundador do festival, e Roberta Medina, vice-presidente executiva — para falar sobre propósito e negócio numa marca que leva 33 anos de história.

Antes, a diretora de marketing sentou-se na agitada cafeteria do LACS, um cluster criativo junto ao Tejo e quartel-general do Rock in Rio por estes dias, para uma conversa sobre como é que esta empresa passou do palco para a sala de aula. Pelo meio, contou-nos como é que se gere o cancelamento de um cabeça de cartaz em 24 horas, como às vezes é preciso aceitar simplesmente que os “haters” existem, e como a partilha é a nova alma do negócio.

Comecemos pelo que nos trouxe aqui: 0 Rock in Rio Academy. Das guitarras para o powerpoint, em plena cidade do rock e com o festival a decorrer. Quer explicar do que se trata?

Estamos a falar de um cenário de inovação em que se busca a partilha de conhecimento, e que integra não só o Rock in Rio Academy como a Rock in Rio Innovation Week [cuja primeira edição acontece no LACS de 25 a 29 de junho]. Identificámos que o RiR tinha capacidade para criar um ecossistema que tem três organismos. O principal é, sem dúvida, o próprio festival. Depois vem o Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva baseada no modelo de negócio do Rock in Rio, e onde grande parte dos executivos do festival falam das suas áreas de atuação, e de como é que entregam uma proposta de valor com excelência, salvaguardando o propósito de construir um mundo melhor e deixando uma memória afetiva nos nossos skateholders [partes interessadas] — não apenas o fã, mas o artista, o parceiro de meios e o patrocinador. Depois, por coincidência e satisfação, recebemos o convite do LACS - Lisbon Art Center and Studio, que é um cluster para as indústrias criativas, e que nos desafiou a mudar a nossa sede para cá, tendo como contrapartida sermos parceiros estratégicos na dinamização cultural do espaço. O nosso compromisso com o LACS era de começar a implementar essa programação depois do festival, mas como a gente é doidinho mesmo, vai acontecer no meio do festival. Ao longo de quatro dias de palestras teremos mais de 100 intervenções.

Qual é a diferença entre o Rock in Rio Academy e o Rock in Rio Innovation Week?

Além de serem públicos diferentes, tem o preço. O Academy é só um dia (com almoço e coffee break) e é uma formação mais corporativa, que dá ainda acesso a um bilhete para o festival. E está longe de ser só para a indústria do entretenimento: a gente recebe pessoas de farmacêuticas, da banca, de vários segmentos que querem entender de negócio, de plataformas de comunicação e de experiência. Já o Rock in Rio Innovation Week tem um preço mais acessível, mas não tem almoço ou bilhetes para o festival. No entanto, tem muito debate, muito assunto bom, os speakers [oradores] são ótimos, são voltados mais para provocações futuristas. [Este modelo] tem uma pegada de tecnologia, de criatividade, de inovação em todos os seus sentidos — na forma de pensar, no processo criativo. Achamos que à Week virão mais universitários, pessoas que estão a começar ou que estão em fase de transição. O convite está aberto a todos, o palco é de provocação e transformação.

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Apesar de ambos acontecerem entre os fins de semana do festival, o Academy tem a particularidade de se realizar mesmo na cidade do rock. Qual é o objetivo?

A proposta do Academy é ser completamente imersivo, é um living case [caso vivo], com tudo acontecendo em tempo real. Nas três edições do Academy todos fizemos ajustes nas apresentações. Como aquilo é na semana do meio do festival, a gente já tem as apresentações feitas e testadas, mas acontece tanta coisa no primeiro fim-de-semana que a gente acaba reformulando. Em 2016, assim como em 2017, tivemos dois cancelamentos, aqui foi Ariana Grande, no Brasil foi a Lady Gaga, 24 horas antes do primeiro dia, e era cabeça de cartaz. Isso mexeu com absolutamente todos os departamentos, e todo o mundo teve de ser muito ágil para dar resposta para colmatar aquilo.