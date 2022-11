O pontapé de saída da sétima edição da Web Summit em Lisboa foi esta terça-feira, com a presença "surpresa" da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, mas é agora que começa o frenesim que tão bem caracteriza a conferência de tecnologia que todos os anos coloca a capital portuguesa nas bocas do mundo.

A organização conta receber mais de 70 mil participantes nesta edição, 2.630 startups e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores. E há algumas dicas importantes para quem se estreia nestas lides:

Use calçado confortável. Acredite, depois de palmilhar quilómetros entre pavilhões vai valorizar esta sugestão;

Acredite, depois de palmilhar quilómetros entre pavilhões vai valorizar esta sugestão; Seja amigo do ambiente e leve a sua garrafa de água. Pode encontrar bebedouros para fazer reabastecer junto das entradas e saídas dos pavilhões;

Pode encontrar bebedouros para fazer reabastecer junto das entradas e saídas dos pavilhões; Faça um plano: são centenas de conferências, divididas por dezenas de palcos, separados por vários pavilhões e, como se não bastasse, vai andar a serpentear entre milhares de pessoas. Aqui, a aplicação da Web Summit pode ser uma boa ajuda, já que pode construir a sua agenda pessoal e a app envia-lhe notificações quando algo que quer ver está prestes a começar. Através da app é ainda possível ver o direto de alguns palcos — se está no Pavilhão 5 e tem três minutos para chegar ao Centre Stage, talvez a melhor opção seja mesmo sentar-se algures, colocar os fones e acompanhar a conferência que quer ver através do "live" na aplicação.

É neste terceiro ponto que o roteiro The Next Big Idea entra em ação, já que lhe vamos deixar, a cada dia, sugestões sobre o que de mais interessante vai encontrar nesta edição.

Comecemos por uma estreia no certame — e que é muito bem-vinda. O Pavilhão 4 tem palco dedicado exclusivamente ao mundo dos livros. A programação no Book Summit arranca com uma conversa com Alex Kantrowitz, autor de "Allways Day One", onde este explica a estratégia das grandes tecnológicas para nunca serem ultrapassadas. "Como contar a tua história" é o mote da masterclass que se segue, com Eric Schurenberg e James Vincent. Há ainda tempo para autores e jornalistas partilharem com audiência os livros que levariam consigo se ficassem presos numa ilha deserta. Destaque aqui para um debate sobre o futuro do setor livreiro com Allison Trowbridge, CEO da Cooper Books.

O Book Summit é um daqueles palcos "pop up", ou seja, só existe durante um dos dias da Web Summit. O mesmo acontece com o Palco Creatiff, no Pavilhão 1, dedicado a designers — e onde se vai falar sobre como desenhar para o real-time, sobre acessibilidade e sobre a forma como a Inteligência Artificial está a revolucionar a área — ou o Palco Verified, no Pavilhão 3, dedicado a gammers, influencers e demais criadores de conteúdos focados em alavancar as suas próprias marcas.

Já os publishers, editores e jornalistas devem sentir-se em casa no FouthEstate, no Pavilhão 2. Como é que a geração Z consome notícias? Devem as notícias sobre o clima dominar a atualidade informativa? Como fazer dinheiro e dar notícias? Como lidar com a ditadura do algoritmo? Estes são apenas alguns dos temas em debate neste palco.

No mesmo pavilhão e também em exclusivo no dia de hoje está o Palco MoneyConf onde, como o nome indica, se vai falar sobre aquilo que faz o mundo girar, em particular sobre fintech. O dia termina aqui com uma provocação — "Crypto: after the trust is gone" — que deverá servir para abrir o apetite para o que se vai poder ouvir nos dias 3 e 4 no Palco Crypto.

Patrice Evra, André-Villas-Boas, Javier Tebas, Gilberto Silva, Patrícia Mamona, Diego Forlan, Bruno Lage, Fernando Pimenta... É preciso dizer mais? Fãs, atletas e amadores, o palco o dedicado ao desporto é o SportsTrade e está só hoje no Pavilhão 1.

Para quem vai à procura de um curso intensivo para startups em três dias de Web Summit, as paragens obrigatórias são no Palco Venture e no Palco Startup University, ambos com programação que se estende até amanhã, 3 de novembro. Estratégias de saída quando as coisas não estão a correr bem, obter financiamento num mundo remoto, como escalar de forma eficiente são alguns do temas em discussão hoje o Venture. Como criar uma cultura capaz de crescer com a empresa, tendências que vão marcar os próximos "unicórnios", como atrai talento internacional é o que vai poder ouvir na Startup University.

Se quer saber como é que empresas centenárias estão a adaptar a forma como trabalham para continuarem relevantes num ecossistema de inovação contínua, a nossa proposta é que dê um salto ao palco Corporate Innovation Summit, no Pavilhão 5.

Mas vamos aos destaques nos dois "grandes palcos" da Web Summit, aqueles cuja programação se mantém até ao final do certame. No Panda Conf , no Pavilhão 5, vai estar Daniela Braga, da Defined.ai, para apresentar o projeto Accelerat.ai, um projeto financiado pelo governo português no âmbito do programa de recuperação e resiliência Covid-19. Já no Centre Stage, na Altice Arena, cuja programação é sempre mais eclética, Rohit Prasad vem explicar porque é que a Amazon quer que a Alexa se torne "invisível"; Sua Majestade a Rainha Rania Al Abdullah da Jordânia vai falar sobre como os preconceitos estruturais contribuem para a discriminação e a desigualdade; o campeão de boxe ucraniano Oleksandr Usyk junta-se a Maksym Lyashko, CEO da Parimatch Tech, e ambos partilham as suas estratégias de sucesso no desporto e as suas experiências sobre como agir em momentos de crise; Herman Narula finta os mitos e o marketing para falar "a sério" sobre o metaverso e Nik Storonsky coloca-nos a par do plano da Revolut para enfrentar um futuro que é certo que será incerto.

Foi útil? Fique atento, o roteiro de amanhã sai logo pela fresca em todas as nossas plataformas. O The Next Big Idea vai acompanhar a Web Summit 2022 a par e passo ao longo dos próximos dias no digital e através do LinkedIn. Contamos consigo.