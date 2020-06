O país assinou o acordo de adesão ao OES em 27 de junho de 2000, tornando-se Estado-Membro de pleno direito em 07 de maio de 2001.

Para Nuno Peixinho, que integra o Comité de Utilizadores do OES, a adesão de Portugal ao observatório permitiu-lhe "na prática ser astrónomo".

"Se Portugal não tivesse aderido ao OES, a astronomia não teria crescido, seria uma ciência secundarizada", sustenta à Lusa.

Nuno Peixinho representa há três anos Portugal no Comité de Utilizadores do OES, uma espécie de "delegação sindical", ironiza, que defende os interesses dos investigadores que ganham os concursos que lhes possibilitam fazer observações com os telescópios do observatório, instalados no deserto de Atacama, no Chile.

O astrónomo, que preside à Associação de Bolseiros de Investigação Científica, utilizou pela primeira vez, em 1999, um dos equipamentos do OES, o radiotelescópio SEST, para medir o sinal de nuvens moleculares (nuvens interestelares que possibilitam a formação de moléculas de hidrogénio, o elemento químico mais abundante no Universo).

Posteriormente, a partir de observações realizadas com um conjunto de quatro telescópios óticos, o VLT, aprofundou o estudo sobre os corpos celestes da Cintura de Kuiper, região do Sistema Solar que se estende para lá da órbita de Neptuno, tendo concluído que os planetas gigantes como Júpiter, o maior de todos os planetas, se moveram da zona onde se formaram.

Nuno Peixinho realça que, apesar de a quotização financeira de Portugal para o OES ser inferior à de países mais ricos, como a Alemanha, os astrónomos portugueses concorrem em pé de igualdade com os estrangeiros no acesso aos telescópios e ao tempo dado para os usarem e fazerem observações do céu.