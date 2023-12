Os sistemas mais conhecidos são os da NORAD ou da Google, que durante todo o dia vão acompanhar em direto o Pai Natal e as suas renas a percorrer o planeta Terra.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) já começou de manhã, oficialmente, o seu acompanhamento em tempo real do trenó do Pai Natal. Às 16h00 de hoje, foi visto pela última vez em Phnom Penh, no Camboja, e já tinha entregue mais de 1,675 milhões de presentes.

A página mostra em três dimensões o trenó do Pai Natal, e o utilizador pode seguir em direto o percurso, saber qual foi o último local visitado e o próximo a sê-lo, bem como qual o número de prendas que já foram entregues.

De acordo com o NORAD, este organismo rastreia tudo o que voa dentro e em volta da América do Norte 24 horas por dia, 365 dias por ano. Durante o Natal, acrescentam a esta missão "rastrear o Pai Natal".

O NORAD rastreia o Pai Natal desde 1955, quando uma criança acidentalmente marcou um número de telefone não listado do Centro de Operações do Comando de Defesa Aérea Continental (CONAD) em Colorado Springs, no Colorado, acreditando que estava estava a ligar para o Pai Natal depois de ver um anúncio no jornal.

O Coronel da Força Aérea Harry Shoup, comandante de plantão naquela noite, percebeu rapidamente que um erro tinha sido cometido e garantiu ao jovem que o CONAD garantiria ao Pai Natal uma viagem segura desde o Polo Norte.

Assim nasceu uma tradição que passou para o NORAD quando este foi fundado em 1958. Todos os anos desde então, o NORAD relata a localização do Pai Natal no dia 24 de dezembro. Esta tradição existe há mais de 60 anos.

Outra das formas de acompanhar a viagem do senhor das barbas é através do Google Santa Tracker, onde também é possível ver todo o percurso do Pai Natal, além de saber quando este faz paragens para entregar presentes.

Nesta ferramenta da Google é ainda possível, além do acompanhamento, saber mais sobre cada paragem, como pontos turísticos e a história do local. Existem ainda vários jogos interativos para entreter os mais novos num dia que costuma ser ocupado para os adultos.