A OPTO já está disponível através do website opto.sic.pt e da aplicação OPTO SIC disponível para smartphones e tablets.

O serviço será disponibilizado em duas versões: gratuito e 'premium' [pago].

No caso do serviço gratuito, os utilizadores devem proceder ao registo e passam a aceder ao catálogo disponível na plataforma.

Este catálogo não é o arquivo da SIC como um todo, mas antes um conjunto de conteúdos escolhidos, desde entretenimento até à informação.

"São conteúdos com atualidade e qualidade, mas também temos conteúdos estrangeiros", acrescentou Francisco Pedro Balsemão.

A versão 'premium', que custará 3,99 euros por mês - 39,99 euros por ano - terá "conteúdos exclusivos" e permitirá aceder aos episódios de novelas que passam na antena na SIC 24 horas antes da sua emissão, como também "ter acesso" aos conteúdos da SIC generalista de 30 dias anteriores.

Além de programas e séries exclusivos, a versão ‘premium’ inclui ainda três noticiários diários com a possibilidade de escolher entre a duração de 10, 15 ou 20 minutos.

No estrangeiro, terá o custo de 6,99 euros por mês e permitirá também o acesso à SIC Notícias.

A OPTO apresentará um catálogo de mais de 4000 horas de conteúdos, falados em português e produzidos em Portugal, entre os quais a série documental “Mercado Negro”, da autoria de Sofia Pinto Coelho, o programa “5+” apresentado por Clara de Sousa e os novos episódios da série “Mundo à Vista”.

Para marcar o lançamento da plataforma, a OPTO vai disponibilizar a série “A Generala”, com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Vitória Guerra e Carolina Carvalho, baseada numa história real.

Em breve, contará ainda com um documentário autobiográfico do chef Ljubomir Stanisic e a série dramática sobre a noite lisboeta “O Clube”, com Sara Matos, Filipa Areosa, Margarida Vila Nova e José Raposo.

No humor, Bruno Nogueira está também de regresso à SIC com um documentário exclusivo de “Como é que o Bicho Mexe – o Natal de Maio”, Ricardo Araújo Pereira trará novos sketches e César Mourão estreará a série “Esperança” até ao final do ano.