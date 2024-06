Foi na AI for Good Global Summit, cimeira organizada pelas Nações Unidas, que decorreu entre 29 e 31 de maio, em Genebra, na Suíça, que a tecnológica portuguesa Unbabel apresentou ao vivo pela primeira vez o projeto Unbabel Halo, iniciativa do Centro de IA Responsável.

O Unbabel Halo é uma inovação que utiliza inteligência artificial (IA) generativa e interfaces neuronais não invasivas para reabilitar a capacidade de comunicação de pacientes com doenças neurodegenerativas, como a Esclerose Lateral Amiotrófica. O destaque da demonstração foi a participação de Luís Oliveira, o primeiro paciente a utilizar a tecnologia. Diagnosticado com ELA em julho de 2022, perdeu a fala no início de 2023.

Durante o evento, Vasco Pedro, CEO da Unbabel, apresentou o potencial da tecnologia através de uma videochamada em que os participantes da cimeira puderam ouvir a voz do Luís, restaurada graças à inteligência artificial. Como é que isso foi possível? Através do modelo Voice Engine, da OpenAI, que utiliza e analisa uma pequena amostra de áudio e depois gera um discurso natural que se assemelha ao do orador.

Vasco Pedro anunciou no palco principal do evento uma parceria com a OpenAI e fez ainda saber que o Halo será um spin-off da Unbabel no final deste ano, para ajudar os doentes com ELA em todo o mundo.

“O Unbabel Halo foi desenvolvido, acima de tudo, com o objetivo de devolver a capacidade de comunicar a pessoas que, por motivos de saúde, a perderam. Mostrar os resultados do Unbabel Halo na maior cimeira do mundo de AI for Good foi um passo essencial que nos mostra estarmos no caminho certo”, afirmou o CEO da Unbabel.

A AI for Good Global Summit juntou figuras como António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Sam Altman, CEO da OpenAI, e Virginia Dignum, membro do Ethics Committee do Center for Responsible AI e também do UN High-Level Advisory Board on AI - o órgão criado na ONU para supervisionar os avanços e uso da IA à escala global.

O Center for Responsible AI, apoiado pelo PRR, tem como objetivo posicionar Portugal e a Europa como líder global nas tecnologias de Responsible AI, assim como nos princípios e regulação neste domínio, retendo e atraindo para Portugal o melhor talento em IA do mundo.