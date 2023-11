Portugal, como qualquer outro país, pretende reter os melhores profissionais, mas isso tem sido difícil, sobretudo nos últimos tempos, devido à enorme inflação e a salários mais baixos que em outros países. A Paynest, uma empresa com sangue português, e uma que marca presença na edição deste ano da Web Summit, arranjou uma solução que pode travar a tal emigração.

O plano é simples: um ordenado flexível para o funcionário.

E o que isto quer dizer? Na prática o que a Paynest oferece é que o funcionário possa receber ao dia ou semana uma parcela do salário pelo qual já trabalhou, fazendo com que o mesmo não tenha que recorrer a um crédito, a qualquer altura, se não tiver dinheiro para simples coisas, como pagar uma fatura de eletricidade, que fugiu um pouco da média mensal.

créditos: DR

"Todos ficam a ganhar, o empregador e o funcionário. O espírito de um trabalhador sem problemas financeiros é totalmente diferente de outro que chega ao trabalho e tem a cabeça nas contas", disse o responsável da Paynest, salientando até que são as empresas as principais beneficiadas.

"Como já disse, as empresas ganham quando têm um funcionário a 100% e não a 70 ou 80%. E depois é uma forma também de reter os melhores na sua empresa. Hoje em dia são os funcionários que escolhem as empresas e não o contrário, como era num passado mais recentes. Há muitos e excelentes profissionais a trabalharem em Portugal, mas se no estrangeiro lhes apresentarem uma proposta financeiramente mais atrativa, não tem de ser necessariamente mais dinheiro, certamente que vão optar por essa. E este sistema pode fazer com que o funcionário opte por permanecer em Portugal. Ter um pagamento, salário, flexível é já visto em outros países como sinónimo de retenção de trabalhadores", salientou.

Mas como funciona então a Paynest?

Resumidamente, são as empresas que contratam este serviço, escolhem depois as condições que, depois, a aplicação oferece aos funcionários, seja um pagamento diário, semanal ou outro. Ao colaborador basta-lhe fazer o download da aplicação, onde estarão também os processamentos salariais normais, e personalizar também o que pretendem, sempre com a tal opção financeira escolhida pela empresa.