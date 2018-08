A revelação foi feita quando Isabel Del Pozo foi questionada por Pablo Perez-Illana, investigador em aviação da Comissão Europeia, no âmbito do encontro “Urban Air Mobility – UAM”, a decorrer desde quinta-feira e até hoje no Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), em Matosinhos, distrito do Porto.

O evento é realizado no contexto da Associação Europeia de Centros de Investigação em Aeronáutica (EREA), que reúne jovens investigadores dos 15 maiores centros de investigação europeus.

Isabel Del Pozo admitiu a possibilidade de o Porto poder vir a tornar-se uma “cidade-piloto” no teste da mobilidade urbana através de “novos tipos de transportes aéreos”.

A iniciativa “Urban Air Mobility”, que pretende reunir cidades, cidadãos e empresas num sistema inovador e inteligente de transporte, é liderada pela fabricante Airbus, com o apoio da Comissão Europeia, e já se realiza em algumas cidades como Plovdiv (Bulgária), Bruxelas (Bélgica), Genebra (Suíça) e Hamburgo (Alemanha).