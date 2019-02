A Comissão Europeia distinguiu a tecnologia criada por uma ‘spin-off' da Universidade do Minho (UMinho) como "melhor 'software' de gestão de arquivo", superando outras criadas nos Estados Unidos, Canadá, Suécia ou Reino Unido, anunciou hoje a academia minhota. Para o diretor executivo da empresa distinguida, esta é uma "prova de que Portugal continua a dar cartas no estrangeiro".

Em comunicado enviado à Lusa, a UMinho explica que o 'software' criado pela Keep Solutions, denominado Archeevo, se destacou "em particular por suportar milhões de registos e terabytes de ativos digitais sem quebra na performance, bem como pela sua capacidade de configuração, de automatizar processos complexos, de publicar ‘online’ de modo simples, de compatibilizar-se com outros portais e de garantir a segurança da informação".

No texto, a UMinho refere que estes dados constam do relatório "Standard-based archival data management, exchange and publication", do Programa ISA2, da Comissão Europeia, que apoia soluções digitais e dá suporte a administrações públicas, empresas e cidadãos para beneficiarem de serviços transfronteiriços e interoperáveis no espaço europeu.

A análise, lê-se, "teve em conta as melhores práticas do setor, seguindo normas do Open Archival Information System e procedimentos dos Arquivos Históricos da Comissão Europeia, dos Arquivos Nacionais do Reino Unido e do projeto científico europeu E-Ark.

"Estamos muito contentes com esta distinção da Comissão Europeia. É muito gratificante, pois mostra que estamos no caminho certo e valoriza o trabalho feito por esta 'spin-off' da UMinho. Além disso, prova que Portugal continua a dar cartas no estrangeiro", refere, no comunicado, o diretor executivo da Keep Solutions, Miguel Ferreira.

Segundo a UMinho, o 'software' Archeevo superou os concorrentes ArchivesSpace (EUA), AtoM, Cuadra Star, Eloquent Archives (todos do Canadá), Axiell CALM (Suécia/Reino Unido), scopeArchiv (Suíça) e Archidoc (Polónia).

Em Portugal, a Keep Solutions serve a Presidência da República, vários ministérios, como o da Defesa, Administração Interna, Economia, Educação e Ciência, fundações, universidades e dezenas de municípios, entre outras instituições de referência.

Em julho do ano passado, a UMinho revelou que um outro 'software' desta empresa foi selecionado para suportar o arquivo da legislação da União Europeia, um repositório digital que integra mais de 75 milhões de ficheiros, incluindo tratados, regulamentos e acórdãos.