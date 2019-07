O programa de inteligência artificial (IA), chamado Pluribus, derrotou o profissional de póquer Darren Elias, que detém o recorde na maioria dos títulos do World Poker Tour, mas também Chris “Jesus” Ferguson, vencedor de seis eventos do World Series of Poker. Cada profissional jogou separadamente 5.000 mãos de póquer contra cinco cópias do “Pluribus” (que jogava contra ele próprio).

Noutra experiência envolvendo 13 profissionais, que ganharam mais de um milhão de dólares a jogar póquer, o programa jogou ao mesmo tempo com cinco deles e também ganhou.

“Pluribus alcançou um desempenho sobre-humano num jogo de póquer com vários jogadores” salientou Tuomas Sandholm, professor de Ciência da Computação, um dos mentores do “Pluribus”, num artigo publicado hoje na revista Science.

O responsável explicou que até agora os recordes no raciocínio estratégico se tinham limitado à competição entre duas partes e que “a capacidade de vencer outros cinco jogadores num jogo tão complicado abre novas oportunidades no uso da IA para resolver uma grande variedade de problemas no mundo real”.