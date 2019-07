Tão habituais que não se traduzem, que é o que fazemos quando um determinado termo se torna parte das nossas rotinas. Mas, no dia 4 de julho, o Data Center projetado pelo arquiteto Carrilho da Graça recebeu um grupo alargado de empresários e gestores convidados para debater a transformação digital das empresas e, sendo este um local onde Network Operacional Center (NOC), Security Operational Center (SOC) e Global Operational Center (GOC) são termos correntes, a segurança foi inevitavelmente um tema em evidência.

Mas comecemos pelo início.

A sessão abriu com a apresentação de João Sousa, administrador B2B da Altice Portugal. O tema central foi a estratégia da operadora no que respeita à relação com clientes e parceiros e a forma como vê a tecnologia como um agregador de várias valências. Até porque hoje a tecnologia é, mais que produto, serviço e estratégia. “Na última apresentação da Apple, lembram-se? O CEO Tim Cook não apresentou nenhum produto novo, o que fez foi apresentar uma rede de parceiros”, referiu João Sousa. “Na Altice Portugal, estamos muito felizes com os resultados da nossa estratégia de parcerias. Sabemos que é impossível estar em tecnologia sozinho”, concluiu o administrador.

O roadshow “Liderar a Mudança” – que arrancou em Lisboa e já passou por Funchal, Braga, Leiria e agora Covilhã – tem espelhado esta estratégia. A discussão sobre transformação digital é o mote e a PT Empresas apresenta-se com um conjunto de parcerias em áreas complementares, como é o caso da Compta, a Microsoft, a Samsung, a Cisco, a HPE, a Check Point, a Huawei e a Poly.

“Somos nós a correr atrás da tecnologia?”

Regressemos ao palco e ao debate. O painel da manhã debateu as oportunidades e as ameaças da transformação digital. “Os hábitos estão a mudar muito rapidamente. Os nossos filhos já não veem televisão como nós víamos. Os processos são pensados para o digital desde a primeira hora” - Ricardo Luz, Diretor de Gestão do Segmento Empresarial da PT Empresas, iniciou assim a conversa com Pedro Pinto Lourenço, Diretor Business Applications da Microsoft, João Medina, Managing Partner da Activetech-Ibshurance e Tiago Andrade, member of the Board of Directors da Compta. “Somos nós a correr atrás da tecnologia e ela a levar-nos para outras utilizações que não tínhamos pensado?”, questionou.

“Temos um grupo de clientes em etapas diferentes, desde aqueles onde estamos a trabalhar ainda ao nível da automação até às fábricas sensorizadas, inteligência artificial, modelos preditivos”, expôs Tiago Andrade, sublinhando que a Compta trabalha com “empresas industriais claramente visionárias”. A experiência alarga-se a outros campos, como é o caso do trabalho realizado com o Hospital do Baixo Vouga de sensorização de energia e temperatura nas salas de cirurgia.

Da indústria e dos hospitais, passámos a uma realidade menos tangível, como é a dos serviços. “Pagar prémios e tratar dos sinistros eram, até há pouco tempo, os pilares da atividade”, referiu João Medina, Managing Partner da Activetech-Ibshurance. Uma realidade que está a mudar a um passo acelerado: “estamos a viver um momento muito interessante nas soluções para companhias de seguros, nomeadamente ao nível do trabalho com dados que sempre foi fundamental nesta área para definir perfis de risco”. A tecnologia entra na equação em vários níveis, desde as ferramentas de análise, até soluções que permitem ter tudo ligado – “o carro ligado, a casa ligada”.

Para Pedro Pinto Lourenço, Diretor Business Applications da Microsoft, o retrato é simples (e otimista, como sublinhou): “há as empresas que já se adaptaram e as que estão a adaptar-se”. A própria Microsoft, referiu, adaptou-se: “passámos de vender office em caixas para vendermos um serviço”. Na perspectiva que apresentou o grande desafio é escalar o processo de transformação digital, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa: “o número de patentes na Europa, por exemplo, é ainda muito diferente do que existe nos Estados Unidos e na China e, sendo verdade que 80% dos novos negócios serão de base digital, em Portugal esse número ainda é de 30%”.

O caminho mostra-se, ainda assim, animador. “Quando cheguei à área onde hoje estou na Compta, há quatro anos, faturávamos 600 mil euros, este ano o objetivo são seis milhões de euros”, contou Tiago Andrade. Números que ainda assim comparam com outras realidades, como a que a empresa tem em São Francisco, na Califórnia, onde se encontra a trabalhar num projeto na prevenção de incêndios “com orçamentos na casa dos 20 milhões de dólares”. O que leva o gestor a admitir que “se estivéssemos nos EUA, já estávamos a fazer uma Initial Public Offer da área onde trabalho”.

É também por isso que a agilidade das startups é fundamental no processo de transformação digital. João Medina referiu o caso da Lemonade, uma startup de seguros lançada em 2016, e que tem apresentado inovações a vários níveis, desde o contrato de seguro em open source passível de ser editado e customizado, até a novos produtos. “Há uma grande motivação das seguradoras para trabalharem com startups”, sublinhou.