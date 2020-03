A aplicação foi criada por Rodrigo Ruiz e Tomás Noronha, que tiveram a ideia de criar o negócio, em 2018, durante um jantar entre amigos, contam ao TNBI. “Percebemos que havia uma necessidade no mercado e que nós poderíamos satisfazê-la”, unindo o digital aos “negócios tradicionais das lavandarias e engomadorias”. Desta forma, criou-se um “serviço que permite a todos os clientes potenciar a sua gestão diária”.

Primeiro é preciso descarregar a aplicação, que está disponível para IOS e Android; escolher o serviço que se pretende (Lavar, secar e dobrar; Engomar; Lavar e Engomar; e Limpeza a Seco); efetuar o pagamento; e marcar o dia, hora e local da recolha e entrega da roupa, que são decididos consoante as necessidades do utilizador. Passados dois dias de ter sido recolhida, está pronta para ser entregue, onde quer que o utilizador se encontre.

Desde o momento em que se efetua o pedido, até se receber a roupa, é possível, através da app do telemóvel, acompanhar todo o processo pelo qual esta está a passar.

A empresa “Dona Rosa” não tem uma lavandaria própria, mas recorre a uma rede de lavandarias parceiras, que é para onde a roupa segue depois de ter sido recolhida. “Trabalhamos exclusivamente com lavandarias tradicionais de bairro, dentro dos concelho de Lisboa e Algés, com o objetivo de ajudar a dinamizar os negócios locais e o setor das lavandarias”, afirmam.

No que diz respeito ao pagamento, “o valor mínimo é sempre de 20 euros”. Num futuro próximo, será “possível” fazer agendamentos de “recolhas para um número de peças que não totalize” esse valor, mas este “será sempre cobrado de igual forma como se de uma taxa de recolha se tratasse”, contam. Não existem limites de peso ou de peças, mas a razão para que se mantenha este gasto mínimo assenta nos “custos de logística”.

Todo o tipo de roupa é aceite e, num futuro próximo, o serviço de limpeza de cortinados e tapetes também estará disponível.

Neste momento, a “Dona Rosa” — nome escolhido por ter “muita história em Portugal” — está apenas disponível no concelho de Lisboa (do Restelo ao Parque das Nações), mas tem intenções de expandir “em breve” para as áreas totais de Lisboa e Porto.

Os serviços desta aplicação estão em funcionamento sete dias por semana e as entregas podem ser feitas até à meia-noite.

Embora se esteja a assistir a alterações de horários por parte de alguns serviços ou até ao encerramento de estabelecimentos, devido à pandemia Covid-19, a Dona Rosa vai continuar com o horário normal, “até indicação do contrário”.

Entretanto, a empresa reforçou a “higienização em todo o processo de recolha e entrega da roupa”, através de medidas, como: a “utilização regular de desinfetante para higienização das mãos e superfícies; a utilização de luvas descartáveis em todo o processo de recolha/entrega da roupa; e a limpeza reforçada do interior das carrinhas de transporte Dona Rosa.”

A par disto, a “Dona Rosa” pede aos seus clientes que “ sigam as recomendações das entidades competentes” e “tomem as medidas necessárias de distância sempre que estiverem em contacto com um dos estafetas” empresa.

Como vivemos "um momento tão difícil" a empresa irá "disponibilizar, de forma gratuita, o serviço de limpeza de roupa a todos os profissionais de saúde". Todos os interessados terão apenas de enviar um email para geral@appdonarosa.com ou uma mensagem via WhatsApp para o número 938 693 832. Depois, terão que validar a sua cédula profissional e "fazer a encomenda de acordo com as indicações dadas pela equipa da Dona Rosa".

A empresa tomou esta medida, que entende ser "um dever cívico", para "agradecer a todos os que, diariamente enfrentam esta situação [COVID-19]". No comunicado envidado, a Dona Rosa "agradece ainda o "esforço demonstrado" pelos profissionais, "que deposita em nós uma grande esperança por melhores dias”.