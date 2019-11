Sophia, da Hanson Robotics, é provavelmente o robô humanoide mais conhecido do mundo e já chegou onde há uns anos se poderia considerar impossível. Além de ter sido o primeiro robô a ter cartão de crédito, adquiriu o direito de cidadania na Arábia Saudita, foi capa de revistas como a Elle e a Cosmopolitan, reuniu-se com Angela Merkel, já por duas vezes apareceu no “Tonight Show" com Jimmy Fallon, teve um “encontro romântico” com Will Smith, e desde de 2017 que é a oradora na Web Summit.

Embora estes e outros acontecimentos sejam hoje em dia considerados surpreendentes, a existência de robôs como a Sophia, ou outros mais avançados, será algo completamente normal no futuro, na ótica da Hanson Robotics. De acordo com a empresa, viveremos numa sociedade híbrida, onde humanos e robôs colaboram naturalmente uns com os outros. E como é que Sophia promove isso? Ao procurar ser uma mais-valia nos campos da medicina e da educação, assim como um contributo para a pesquisa na área da Inteligência Artificial.

A ideia de sociedade híbrida pode ser estranha para alguns, mas a verdade é parece que se está a caminhar nesse sentido. Alguns dos robôs humanoides atuais são máquinas que se assemelham esteticamente aos humanos, que falam, têm expressões faciais e um certo grau de autonomia - tanto ao nível dos comportamentos, como das conversas que estabelecem com as pessoas ou outros robôs e até das “ideias”.

Este tipo de autonomia deriva de uma rede neural artificial (deep neural network), na qual se introduz informação. À medida que essa informação é introduzida, é também processada pelo robô, que já tem reações predefinidas para cada estímulo. Se ficou confuso, ninguém melhor do que a própria Sophia para lhe explicar como funciona um sistema neural artificial.

Esta quarta-feira, no Centre Stage da Web Summit, em Lisboa, Sophia subiu ao palco com o seu irmão, Philip, outro robô humanoide da Hanson Robotics. No decorrer da conversa entre os dois, Philip, que está numa fase de desenvolvimento menos avançado do que Sophia, perguntou à irmã como funcionava o seu sistema de diálogo.

créditos: Vaughn Ridley/Web Summit via Sportsfile

Em resposta, a robô explicou, precisamente, que deriva da sua rede neural artificial: “Por exemplo, o meu microfone acabou de registar as tuas palavras e enviou para um sistema da Google que as transcreve. O meu modelo de rede neural artificial foi previamente treinado para perguntas acerca do meu sistema de diálogo. Logo, foi capaz de reconhecer a tua intenção, desencadeando a minha resposta”.

Esta rede neural artificial é uma variante do “machine learning”, uma técnica que consiste em capacitar uma máquina de tomar decisões. Como é que tal acontece? Através da matemática. Fornece-se ao sistema um grande conjunto de dados. O sistema analisa-os e percebe, em termos estatísticos, quais são as relações mais comuns entre eles, até chegar a padrões de resposta. No fundo, o nível de autonomia do sistema - neste caso, a Sophia - está na capacidade de reagir “sozinho” a um estímulo, depois de ter aprendido qual é a resposta mais comum a ele.

Mas para onde caminha esta automatização? Não é apenas no campo das tecnologias que os robôs humanoides estão a fazer as águas mexer. A sua existência, por si só, coloca em cima da mesa várias questões e algumas delas foram abordadas nesta edição da Web Summit.

Em 2030, alguns países poderão ter quase metade da economia automatizada

De acordo com um estudo da PwC, publicado em 2018 e que se debruçou sobre dados da OCDE acerca das funções desenvolvidas por mais de 200.000 trabalhadores espalhados por 29 países, em 2030 os setores dos transportes, armazenamento e manufatura serão os que mais sofrerão com a automatização. Feitas as contas, estima-se que cerca de 52% do setor dos transportes e armazenamento seja automatizado, assim como 45% do setor da manufatura.