A proposta da Universidade de Aveiro foi uma das três selecionadas na competição lançada pelo Strategic Communications Centre of Excellence (NATO stratcom), que deu forma ao desafio lançado pela Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) a especialistas em Informática e Sistemas Inteligentes, com o intuito de combater mensagens extremistas na Internet.

“Numa época em que as redes sociais são cada vez mais usadas para difundir mensagens extremistas e onde fotografias e imagens são manipuladas constantemente, a competição lançada pela NATO stratcom desafiou investigadores de todo o mundo a apresentarem soluções para combater uma realidade que a organização considera ser “um risco claro para a segurança da Aliança Atlântica”, refere uma nota da Universidade de Aveiro.

O objetivo da NATO é detetar conteúdo malicioso em vídeos e fotos online, que pode ir desde propaganda política extremista até alterações ou descontextualização de imagens.

“O universo online é muito sensível a este tipo de informação, especialmente porque a faixa etária predominante na Internet é a mais jovem”, aponta Daniel Canedo, da equipa de investigação, observando que “facilmente se consegue moldar uma mente jovem através da Internet, e quem cria esse conteúdo malicioso está bem ciente desse fenómeno”.

A ideia apresentada pela equipa da UA passa pelo desenvolvimento de um sistema capaz de analisar imagens, seja em formato vídeo, seja em fotografia. Em primeiro lugar o sistema vai esmiuçar os objetos, pretendendo-se que no final da análise todos os objetos presentes nas imagens estejam rastreados, de forma a que sejam ou não identificados aqueles que possam estar potencialmente ligados a grupos extremistas.