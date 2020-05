A COVID-19 virou as nossas rotinas e planos do avesso. Muitas empresas viram os seus volumes de negócio diminuir, estagnar ou mesmo parar devido à pandemia. Como tal, uma pergunta continua a surgir na mente de todos os empresários: como podemos ultrapassar todas estas dificuldades e adaptar o nosso negócio aos tempos em que vivemos?

A resposta pode estar no marketing. É necessário reinventar, adaptar e construir modelos de negócio recorrendo às estratégias mais eficazes para cada empresa. Para uma empresa ser bem-sucedida e ultrapassar as dificuldades provocadas pela COVID-19, é necessário ponderar, planear, sincronizar toda a equipa e escolher e definir as estratégias certas para os resultados pretendidos.

Assim, apresentamos abaixo algumas das nossas escolhas de programas, formações ou serviços de marketing gratuitos que o poderão ajudar a adaptar o seu negócio a estes tempos de incerteza, fornecendo as ferramentas necessárias para fazer frente a esta mudança de paradigma.

Departamento de Marketing

O Departamento de Marketing, em associação com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), está a disponibilizar toda a sua equipa de profissionais de marketing para oferecer serviços de consultoria de marketing para negócios. Esta iniciativa destina-se aos donos e gestores de empresas associadas da CCIP e é totalmente gratuita e não obriga qualquer tipo de compromisso.

O processo tem três fases, duas reuniões e dura três semanas. O objetivo é adaptar a melhor estratégia de marketing a cada negócio, tendo em conta as suas características e dados concreto. Adicionalmente, são dadas as recomendações e reflexões necessárias bem como estruturado um plano com passos concretos para que os gerentes os possam colocar em prática.

As candidaturas estão a decorrer durante o mês de maio 2020 e a oferta da consultoria está disponível até 30 de Junho 2020. Serão feitas através do e-mail ines.simas@departamentodemarketing.net e selecionadas por ordem de chegada, com um limite de 10 candidaturas.