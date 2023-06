São João da Madeira acolhe terça e quarta-feira o Tecnet Business Camp, que, visando aproximar empresas, investidores e outros parceiros, reúne empresas que, só na área tecnológica, faturam em conjunto mais de 71 milhões de euros por ano.

Promovido pelo centro empresarial Sanjotec em parceria com a referida autarquia do distrito de Aveiro e as redes de parques de ciência e tecnologia PortusPark e TecParques, o evento é dedicado a tecnologia, criatividade, inovação e empreendedorismo empresarial e social, e reunirá na Oliva Creative Factory empresários e profissionais dessas áreas, assim como empreendedores, investidores, financiadores e outras instituições.

“O objetivo é que os responsáveis por empresas e projetos inovadores se conheçam, façam ‘networking', troquem sinergias e, no fundo, afirmem os seus negócios. Aproveitando para mostrar às entidades com influência nestes setores o que Portugal está a fazer nas respetivas áreas, terão assim oportunidade de perspetivar melhor o seu futuro e delinear o seu crescimento”, revela à Lusa fonte da organização.

O Tecnet de 2023 é dedicado ao tema “Futuro Circular” e aposta em oito domínios considerados “cruciais na discussão do futuro”: Empreendedorismo, Economia Circular, Inovação, Financiamento, Aeroespacial, Inteligência Artificial, Indústria 4.0 e Talento Tecnológico.

O trabalho dos vários convidados para a presente edição do evento será dado a conhecer em diferentes zonas de exposição, entre as quais uma dedicada a empresas tecnológicas, focada nos associados do Sanjotec e respetivos parceiros, e outra destinada à economia circular, centrada em 'startups' e projetos inovadores de base nacional.

No primeiro caso, a organização realça: “Só na ‘Zona Tecnológica’, que inclui as empresas do ecossistema Sanjotec, estamos a falar de um conjunto de entidades que representaram 71 milhões de euros de faturação global em 2022”.

Já no que se refere à zona reservada para projetos de sustentabilidade e economia circular, concentrará marcas como: a Wine Lees, dedicada ao reaproveitamento das borras resultantes da produção de vinho; a Spawn Foam, pioneira a nível europeu no fabrico de tabuleiros biodegradáveis e orgânicos para plantação florestal; a Slow Vanity, que fabrica peças de vestuário a partir de desperdícios e excedentes de fábricas portuguesas; a Shaeco, que cria champôs ecológicos e outros produtos de cabelo livres de sulfatos, parabenos e fragrâncias sintéticas; e a Kukken Caffé, que comercializa café torrado e embalado em Portugal, em cápsulas e embalagens compostáveis e livres de plástico.

O Tecnet de 2023 também abrange um programa de conferências com cerca de 50 oradores, entre os quais os líderes de “grandes empresas, entidades do sistema científico e tecnológico, startups e até alunos do ensino secundário e superior – estes últimos para apresentação dos projetos que venceram o programa de aceleração ‘Startup Zero’”.

Entre esses oradores inclui-se o norte-americano Ray Fisk, especialista da Universidade do Texas em marketing de serviços interativos, e o português Arlindo Oliveira, investigador de Inteligência Artificial no Instituto Superior Técnico. Outros oradores em destaque são Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, e Rui Moura, investigador português que nos Estados Unidos recebeu treino de astronauta como tripulante suborbital.