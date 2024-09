A programação de outubro, novembro e dezembro foi revelada esta quarta-feira, dia 11 de setembro, no Regimento de Infantaria N.º 10, em São Jacinto (RI10), pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e pelo coordenador de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024, José Pina.

A escolha do RI10 em São Jacinto, foi uma referencia ao local onde tudo começou a 15 de junho de 2019, com a apresentação pública da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, avança a autarquia em comunicado.

Ribau Esteves agradeceu a parceria do RI10 e a presença do seu Comandante na sessão, assim como do Presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto, e muito em especial dos Funcionários da CMA membros da equipa de gestão da operação Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024.

“A tecnologia é um elemento fundamental da identidade de Aveiro, das suas Empresas e da sua Gente. Somos um lugar onde ciência, tecnologia e arte se encontram, chamando para a atualidade o espírito dos nossos antepassados, que nos trouxeram de forma tão expressiva a Arte Nova ou fizeram da Cidade e da Região uma referência da indústria cerâmica e das novas tecnologias da comunicação, por exemplo. Nos últimos três meses do ano, Aveiro vai ser um palco para pensar o presente e imaginar o futuro, para fazer um ponto de situação através da convergência entre a nossa voz e a dos muitos convidados que vamos receber”, afirmou Ribau Esteves.

As atividades dedicadas ao domínio da tecnologia começam com a Aveiro Tech Week, a acontecer entre 30 de setembro e 6 de outubro. Com iniciativas culturais e tecnológicas, é uma das principais ações do género em Portugal. É composta pelo TECHDAYS e pelo PRISMA / Art Light Tech e conta com eventos que se estendem um pouco por toda a cidade, através de instalações artísticas, exposições, soluções tecnológicas, conversas, sessões de gaming, entre outras atividades, com personalidades nacionais e internacionais.

Como tem acontecido ao longo do ano, a relação com o tema trimestral (“Cultura e Tecnologia”) é reforçada através de um conjunto de iniciativas, em diferentes campos artísticos, criadas especificamente para Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024. Nas artes visuais, é apresentada a exposição Mise en Abyme, da britânica Vicki Bennett (também conhecida pelo seu nome artístico People Like Us), que propõe a imersão numa torrente de imagens onde os protagonistas se libertam das suas narrativas.

Nas artes performativas, destaca-se uma proposta inédita da coreógrafa e intérprete Yola Pinto e do pianista e artista transdisciplinar Simão Costa, que apresentam o espetáculo O Meu Corpo Não é Só Uma Instância. No cinema, será a vez de Joaquim Pavão estrear a sua nova curta-metragem 'Aqui', em Aveiro. Na literatura, haverá o projeto De Alexandria ao Século XXI: A Biblioteca Digital, que aborda a forma como lemos e nos relacionamos com os livros num mundo tecnológico.

Quanto à programação em espaço público, as atenções focam-se na cerimónia de encerramento de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024, com uma intervenção de grande escala da companhia de teatro alemã Theater Titanick. Um momento, que acontece no dia 29 de dezembro, antecedido de uma sessão protocolar, no Teatro Aveirense, que inclui um concerto exclusivo da pianista Marta Menezes, com repertório inteiramente português.

Entre outras ações que irão abordar o tema da tecnologia, conta-se também com a instalação inédita Houses of the Wind, que juntará uma composição de John Luther Adams ao trabalho cenográfico do Diogo Aguiar Studio, assim como o espetáculo Una Isla, da premiada companhia de teatro Agrupación Señor Serrano. Destaque ainda para a conferência Cultura e Tecnologia, com convidados de diversas áreas do conhecimento.

O programa de Aveiro Capital Portuguesa Cultura 2024 conta ainda com uma grande exposição de Paula Rego, o lançamento do livro Atlas Visual da Europa, uma encomenda da Câmara Municipal de Aveiro a Gonçalo M. Tavares, a bienal Todos São Palco, com teatro da América do Sul; com a peça de teatro Coro dos Amantes – que marcou a estreia de Tiago Rodrigues na dramaturgia, uma nova criação do coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes, o regresso de Jorge Cruz (fundador dos Diabo na Cruz) aos palcos e uma opereta composta por Egas Moniz, entre outros destaques.

Todas as informações sobre as atividades do quarto trimestre de Aveiro 2024, podem ser consultadas aqui.