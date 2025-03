Está aí à porta a nona edição do TecStorm, um evento organizado pela JUNITEC, Júnior Empresa do Instituto Superior Técnico, que decorre de 28 a 30 de março no Técnico Innovation Center. A iniciativa assume-se como uma das maiores competições tecnológicas universitárias de Portugal, onde estudantes desenvolvem projetos com potencial impacto na sociedade.

O TecStorm integra o TecSummit, um evento gratuito e aberto ao público que marca o início das atividades no dia 28 de março. Este primeiro dia conta com um programa que inclui palestras, mesas redondas e demonstrações de produtos tecnológicos por startups e empresas do ecossistema português.

Conversas sobre IA e empresas

A cerimónia de abertura está marcada para as 14h30 e o programa continua com uma mesa redonda sobre inteligência artificial, que contará com a participação de Paulo Dimas, CEO do Center of Responsible AI, e Inês Lynce, Presidente do INESC.

Após um intervalo, seguir-se-á uma segunda mesa redonda com foco em tecnologia e inovação, com a presença confirmada de Nuno Fonseca, CEO da Sound Particles, do CEO da Paynest, Nuno Pereira, e do COO da BHOUT, Mário Santos. Esta conversa vai ser moderada pelo Gabriel Lagoa, jornalista do The Next Big Idea.

O evento prossegue com a sessão de showcase, onde empresas e startups apresentarão os seus produtos. Além dos parceiros principais do TecStorm – Vodafone, Galp, Brisa, Mext e Sonae – participarão também a Noxus, WindCredible, Clarapy e Lampsy Health. O dia encerra às 18h30 com um momento de networking.

A missão? Criar os líderes do futuro

Segundo Carlos Rebelo, Presidente da JUNITEC, o TecStorm “é a concretização da missão e dos valores da JUNITEC: capacitar estudantes através da inovação e do empreendedorismo criando os líderes do futuro. Criamos um ambiente onde qualquer jovem universitário pode desenvolver o seu projeto tecnológico e criar com impacto real, contando com o apoio de empresas e especialistas de vários setores”.

Quanto a Mafalda Costa, Gestora do Projeto, refere que o TecStorm e o TecSummit representam “oportunidades únicas para estudantes universitários saírem da teoria e mergulharem num desafio prático”, rodeados por “mentes brilhantes, empreendedores, empresas e outros jovens com espírito empreendedor”.

A competição do TecStorm decorrerá entre 28 e 30 de março, com equipas de estudantes a desenvolverem projetos com o apoio de empresas como Sonae, Grupo Brisa, Vodafone, Galp e Mext.

A edição anterior contou com a participação de nove startups das áreas da Saúde, Conectividade, Mobilidade e Energias Renováveis. Destacou-se uma demonstração especial da Unbabel, que apresentou o Halo, um produto também exibido na Web Summit. Entre as startups que participaram estão nomes como Unbabel, Cleanwatts e iLoF.

Para a edição deste ano, a organização prevê a presença de mais de 300 estudantes universitários e empreendedores. As inscrições podem ser feitas através deste link.

Nota: o The Next Big Idea é parceiro de media do evento.