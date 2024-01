"Prestes a celebrar a sua terceira edição, a South Summit Brasil, principal encontro do ecossistema global de empreendedorismo e inovação co-organizado pela IE University e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, quer captar startups e scaleups portuguesas e ajudá-las a gerar conexões de valor com potenciais investidores, parceiros ou clientes naquele que é o ecossistema de inovação mais robusto da América Latina", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Em 2023, este evento "reuniu mais de 22 mil participantes, incluindo mais de 3 mil empreendedores de todo o mundo dispostos a gerar oportunidades reais de negócios, e contou com a presença de mais de 900 palestrantes e 100 fundos de investimento com uma carteira de 123 mil milhões de dólares".

E a ideia é que Portugal também se junte a esta oportunidade: até dia 12 de janeiro, startups portuguesas — de qualquer setor e em qualquer estágio de desenvolvimento — podem candidatar-se ao Startup Competition e competir pelo título de projeto mais inovador. A inscrição é realizada online.

"As 50 startups finalistas terão a oportunidade de apresentar os seus projetos pessoalmente durante o evento e terão acesso a uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões individuais com investidores e grandes empresas que procuram inovar nos seus processos. No final, serão selecionadas cinco vencedoras nas seguintes categorias: Destaque; Mais sustentável; Mais escalável; Mais inovadora e Melhor Equipa", é explicado.

Para María Benjumea, fundadora e presidente da South Summit, "a ligação intrínseca entre os dois países e o cenário de inovação em expansão no Brasil fazem com que seja um passo estratégico para os empreendedores que querem internacionalizar os seus negócios. Trata-se de aproveitar as oportunidades de um mercado em crescimento e promover a colaboração de uma forma mais ágil e eficiente".

Os bilhetes para a South Summit Brasil 2024 estão disponíveis em três modalidades diferentes (Attendee, Business e Executive) e já é possível adquiri-los online.