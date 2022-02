De acordo com o website DownDetector, os problemas de funcionamento no Twitter tiveram início às 16:00 desta quinta-feira.

As queixas registadas no portal indicam que 83% dos utilizadores estão incapazes de aceder ao website do Twitter, com muitos a tentar carregar tweets sem sucesso, surgindo a mensagem "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

O problema parece cingir-se à utilização da rede social em desktop — ou seja, através de um computador — já que apenas 7% regista problemas na utilização por telemóvel.