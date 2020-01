“Quem não entrar no Mini, não fica de fora. As empresas ficam com os currículos todos, pelo que todos ficam em contacto e podem seguir num processo normal de recrutamento”, assegura a responsável da Microsoft que pretende, com esta ação, despertar os jovens estudantes para as áreas de tecnologia de informação.

No preenchimento da inscrição, os estudantes “escolhem as empresas que querem conhecer”, explica. “Depois fica nas mãos das empresas, até dia 20, a escolha dos seis a nove estudantes selecionados para cada um dos 12 minis”, continua.

Até dia “10 decorre o período de inscrições no site , alerta Vanda de Jesus, da Microsoft, empresa que organiza, em conjunto com a iMatch, aquele que é considerado o “maior talent hunt (caça talentos) em Portugal”.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt