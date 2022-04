Os vencedores de cada categoria serão conhecidos, no dia 24 de abril, durante a cerimónia de encerramento do evento. Aos quatro projetos vencedores serão atribuídos 10 mil euros em prémios.

Os projetos a concurso serão apresentados ao júri num pitch que avaliará o protótipo desenvolvido, detalhes de progresso do projeto e business plan associado e elegerá as duas melhores equipas de cada categoria que passam à avaliação final.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt