A informação coligida vai permitir aferir o real impacto das alterações climáticas na biodiversidade costeira, "numa área e tempo mais abrangentes", possibilitando "identificar áreas prioritárias para a conservação", os chamados "refúgios climáticos", zonas que, por se manterem estáveis, têm "mais garantias" de ser "mais preservadas", assinalou Rui Seabra.

O novo projeto, que surge no seguimento de um outro, que instalou 17 sensores de temperatura com outras características em 17 praias na costa atlântica europeia, desde o Algarve à Escócia, é coordenado pelo CIBIO-InBIO e envolve equipas de investigação dos Açores, Madeira, Canárias (Espanha), Cabo Verde, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

A rede de monitorização estende-se por uma vasta área costeira que inclui, nomeadamente, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, Marrocos, Espanha, França, Reino Unido, Noruega, Islândia, Gronelândia (Dinamarca), Canadá, Estados Unidos e Caraíbas.

O projeto prevê que, ao fim de três anos, os dados recolhidos possam estar acessíveis ao público em geral e não apenas à comunidade científica.

Apesar de não permitir a monitorização à distância e em tempo real, a tecnologia usada "é robusta", assegurou o biólogo Rui Seabra.

Os sensores de temperatura, com dimensões milimétricas, são incrustados na superfície das rochas por meio de um furo de berbequim e com uma resina, para evitar que se percam, e têm um 'chip' que fornecerá os dados a um telemóvel.

O telemóvel fará a leitura da informação ao aproximar-se dos sensores. Esta tecnologia, a da 'contactless' (comunicação de dados sem contacto), é a mesma que é utilizada em cartões de pagamento.

A recolha de informação sobre a temperatura da água será feita de "maneira simples", precisa e com menos custos, defendeu Rui Seabra, realçando que os sensores são fixados nas rochas em várias direções e em zonas expostas ao Sol ou à sombra.

Segundo o biólogo, "a complexidade térmica é crucial para a distribuição das espécies".

Numa praia rochosa existem muitos "micro-habitats" que são influenciados pelos diferentes níveis de exposição ao Sol de cada pedaço de rocha.

Num estudo anterior, Rui Seabra e outros investigadores concluíram que uma espécie de lapa predominante no sul de Portugal e no golfo da Biscaia "é mais vulnerável a aumentos da temperatura da água do que do ar".

No Norte de Portugal, em que a água do mar "é mais fria do que o normal" devido ao vento de Nortada, espécies de algas grandes e castanhas "têm estado a desaparecer" e dado lugar a algas mais pequenas, semelhantes a tufos, que se encontram habitualmente nos ecossistemas marinhos das regiões Centro e Sul, reportou Rui Seabra.

De acordo com o investigador, um dos impactos das alterações climáticas descritos nos artigos científicos é a "invasão de espécies com afinidade com águas quentes e o recuo das espécies de água fria".

A possibilidade de o projeto, financiado pela FLAD durante três anos, se alargar ao Atlântico Sul está a ser avaliada.

A bolsa Science Award Atlantic será atribuída anualmente, no montante global de 300 mil euros, e pretende "premiar a investigação que consiga desenvolver resultados práticos, como a criação de engenharia e tecnologias, que facilitem a compreensão dos ecossistemas atlânticos", segundo a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

O apoio destina-se a cientistas em início de carreira em Portugal que trabalham em colaboração com grupos de investigação nos Estados Unidos.