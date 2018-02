Viseu transformou as instalações vazias da Universidade Católica num porta-aviões de empreendedorismo com ligação direta ao conceito de Smart Cities (Cidade Inteligente). Olhão, no Algarve, quer deixar de ser um simples local de férias onde se come marisco e peixe de qualidade para colocar as tecnologias ao serviço do ecossistema. Por fim, na Madeira, na Ribeira Brava, o Brava Valley servirá de território para o desenvolvimento de projetos tecnológicos no turismo e nos recursos ligados ao mar, ao mesmo tempo que em Porto Santo está a nascer uma smart free island aliando a tecnologia à parte energética sustentável.

Viseu, Olhão e Região Autónoma da Madeira, têm, em comum, o facto de se transformarem, a partir de agora, em três “ramificações” da Altice Lab, nascido e criado em Aveiro, outrora denominada PT Inovação (em 1999) e que celebrou, no passado dia 23, o segundo aniversário com a nova nomenclatura, mas com o ADN com que sempre se procurou afirmar: exportar tecnologia made in Portugal.

Ora, tendo por base o que se tem vindo a fazer na “joia da coroa do grupo (Altice)”, conforme descreveu, no evento comemorativo, Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, os novos polos assumem-se como alavanca de atração de talento, conhecimento e exportação de inovação replicando a história que nasceu em Aveiro há mais de 65 anos, então enquanto centro de competências em telecomunicações.

Viseu, uma cidade feliz que informa onde estacionar o carro

Numa cidade com mais de dois mil anos, no centro de incubação tecnológica VISSAIUM XXI, “cerca de oito mil metros quadrados da antiga universidade Católica” serão transformados num “porta-aviões onde podem voar e aterrar projetos no âmbito de smart cities” e “ligados ao meio ambiente e à reabilitação urbana”, refere Jorge Sobrado, vice-presidente da câmara municipal de Viseu.

“O aproveitamento de dados abertos, utilização de serviços públicos, dados sobre estacionamento na cidade”, exemplifica sobre o que poderá nascer neste novo campus tecnológico. Em suma, procuram “gerar dados que não estão a ser aproveitados para vender serviços e criar negócios e otimizar a qualidade da própria vida da sociedade”.

Assumindo ser “uma estratégia a médio e longo prazo”, Viseu quer, a partir da tecnologia, “criar um ecossistema de qualidade de vida, educação, ciência, criar riqueza e felicidade”, sublinha. “Viseu está apostado no conceito de felicidade”, reforça Jorge Sobrado.

Olhão não é só bom marisco e local de férias

Cidade piscatória sobejamente conhecida pelo “Festival do Marisco”, inserida numa das mais belas paisagens algarvias – Ria Formosa –, e destino turístico por natureza, Olhão quer dar um salto qualitativo aproveitando o ecossistema que o caracteriza.