Isto porque a atribuição das licenças deverá ocorrer entre junho e agosto do próximo ano, de acordo com a proposta do regulador.

A comercialização de serviços 5G em Portugal "não está disponível antes do final de 2020", considerou Alexandre Fonseca, que tem reiterado que o arranque desta tecnologia está atrasado no país.

Para "marcar simbolicamente o arranque do 5G no Altice Arena", a Altice Portugal realizou uma videochamada em quinta geração móvel entre o terraço de Picoas e o Altice Arena.

O anúncio decorre no dia do arranque da quarta edição da Web Summit, que conta com a Altice Portugal como parceira tecnológica.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e 7 de novembro.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)