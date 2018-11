“A oferta dirige-se ao retalho em Portugal, especialmente, mas aberto a quem quiser vir de fora”, disse Miguel Pina Martins aos jornalistas junto ao 'stand' da StartUp Portugal na Web Summit, em Lisboa.

De acordo com o CEO da empresa portuguesa, a aposta está “muito focada nos investidores que conhecem, gostam e consomem a Science4you e que, podem participar no crescimento e futuro da empresa com ações”.

A Science4you anunciou hoje a intenção de entrar em bolsa, com o lançamento de uma Oferta Pública de Distribuição (IPO) cujo montante pode atingir os 15 milhões de euros.

Tendo em conta “a tranche pequena”, Miguel Pina Martins, sublinhou ainda que para já “não há investidores institucionais”.

O responsável justificou a intenção de entrar na Euronext Growth “por ser a forma mais fácil de uma empresa portuguesa fazer uma IPO”, mas não coloca de fora a hipótese, de no futuro, chegar ao PSI20.