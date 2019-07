Para este ano, foram já confirmadas nomes de 300 oradores, alguns repetentes, entre os quais os dos empresários Gillian Tans (plataforma Booking), Brad Smith (Microsoft Corporation), Devin Wenig (eBay), Randy Freer (serviço Hulu) e Phil Spencer (Xbox).

Outra das novidades é a abordagem de novos temas, como o jogo eletrónico (‘gaming’) e os serviços que disponibilizam vídeo em tempo real (‘streaming’).

Dois dos palcos existentes no evento, dedicados à área das finanças (MoneyConf) e do investimento (Venture), também serão alargados.

A organização vai, ainda, promover um evento secreto dirigido a 500 ‘startup’ promissoras.

Os escritórios da Web Summit em Lisboa contam, atualmente, com 10 pessoas (cinco portugueses e cinco estrangeiros), estando prevista a contratação de 16 novos colaboradores este ano para cargos de gestão e de especialistas.

Além de Lisboa, existem escritórios em Toronto (Canadá) e em Hong Kong (China), sendo que a sede continua a ser Dublin (Irlanda).

Inicialmente, estava previsto que a cimeira ficasse em Portugal por apenas três anos, mas em outubro do ano passado foi anunciado que o evento continuará a ser realizado em Lisboa por mais 10 anos, ou seja, até 2028, mediante contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da FIL.

Apesar do crescimento, o evento tem sido, também, pautado por polémicas, como dificuldades nos acessos — rodoviários e transportes públicos — e problemas na entrada do evento (em 2016), a escolha do Panteão Nacional para um jantar exclusivo da Web Summit (em 2017), o controverso convite feito à líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que foi depois retirado (em 2018) e ainda queixas de jornalistas no acesso à informação (também no ano passado).

“A Web Summit orgulha-se das suas conquistas e está satisfeita com a escolha de Lisboa como a cidade anfitriã do evento”, conclui a empresa na informação enviada à Lusa.