O projeto nasceu há cinco anos, no seio da academia de futebol do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete, também com os “preciosos contributos” de Chelsea e Barcelona, mas “ganhou asas” e hoje chega a vários emblemas europeus e até a África, disse à Lusa Filipe Esteves, diretor da AGAP2, empresa que criou a aplicação.

A empresa está na Web Summit, em Lisboa, para mostrar todas as potencialidades desta tecnologia e explica que o que está em causa é a digitalização e gestão integrada dos clubes de futebol, à semelhança de uma qualquer empresa.

“Somos uma plataforma completa para a gestão de todos os departamentos de um clube de futebol, desde a área técnica, nutricional, 'scouting', académica e psicológica dos atletas”, começa por esclarecer Filipe Esteves, que acrescenta que uma ferramenta deste tipo é muito útil aos clubes que apostam na formação.

“Estudamos padrões para ultrapassar adversidades e antecipar as dificuldades. Ao analisarmos a componente desportiva e física do atleta, tudo agregado, conseguimos estar para lá da simples intuição. Conseguimos analisar toda a evolução de um jogador, com dados concretos, e tomar uma decisão mesmo que estejamos sentados a uma mesa de reuniões. Não queremos substituir a pessoa que toma a decisão, mas sim empoderá-la de forma a poder decidir com toda a informação”.

Filipe Esteves admite que o futebol continua a ser “amador” em termos de processos, apesar da sua missão de “desenvolver talento”. Por isso, frisa, “este tipo de ferramentas permite saber onde ele está e assegurá-lo em primeiro lugar”.

Em Portugal, o clube que esteve na origem deste projeto foi o Sporting, e hoje utiliza esta ferramenta, mas o responsável adianta que a tendência é para aumentar, pois a Escola Superior de Desporto de Rio Maior utiliza esta ferramenta no seu curso de treinadores.