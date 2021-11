Veja aqu i o roteiro The Next Big Idea para esta edição da cimeira tecnológica.

Entre os vários oradores, destaca-se a presença da denunciante Frances Haugen , a ex-funcionária do Facebook que divulgou uma série de documentos que deram origem a uma investigação do Wall Street Journal e a uma audição no Senado norte-americano sobre os efeitos negativos do Instagram nas adolescentes; Tom Taylor , responsável pela assistente virtual da Amazon, a Alexa; a portuguesa Daniela Braga , fundadora da DefinedCrowd (agora Defined.Ai), que foi convidada para integrar a task-force da Administração de Joe Biden para a estratégia da inteligência artificial, David Simas , o lusodescendente que é CEO da Obama Foundation e que foi vice-assistente do ex-presidente dos EUA; a comediante Amy Poehler , o presidente da Microsoft, Brad Smith, entre muitos outros.

