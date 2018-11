Mas para Brad Smith é preciso ir mais longe, criando legislação internacional.

“Ninguém, nenhuma empresa nem nenhuma tecnologia pode estar acima da lei”, defendeu, lembrando que “a IA é a capacidade de os computadores perceberem o mundo e tomarem decisões que, até há pouco tempo, eram tomadas pelo Homem”, e é preciso garantir que tudo é feito de forma ética e com “regras muito claras”.

Além da questão ética do uso da IA, existe ainda a questão da privacidade de dados e do impacto no emprego, que também foi abordado por Brad Smith durante a sua apresentação “Opportunities for people in an age of IA”.

Contrariando os receios de os computadores estarem a roubar o trabalho das pessoas, o presidente da Microsoft acredita que dentro de uma década haverá muitos trabalhos na indústria da tecnologia relacionados com áreas tão distintas como história ou política.

Brad Smith defendeu que os jovens devem prosseguir os estudos tendo em conta os seus gostos, mas devem ter também conhecimentos em áreas como as tecnologias, informática ou estatística.