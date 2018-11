Aimee van Wynsberghe, que preside à Fundação para uma Robótica Responsável, afirmou que em meados do ano que vem deverá haver um "protótipo" de uma "marca de qualidade" a aplicar a produtos robóticos.

Falando na Web Summit, em Lisboa, afirmou que a ética é já uma preocupação de empresas da área da inteligência artificial e robótica, à medida que robôs vão sendo criados para áreas que dependem tradicionalmente de uma "relação empática" entre seres humanos, como os cuidados de saúde e o sexo.

À medida que a tecnologia avança, é preciso colocar questões como: "queremos mesmo idosos ou crianças com companheiros robóticos em vez de companheiros humanos?" ou "queremos providenciar a idosos ou deficientes apoio na forma de gratificação sexual" usando robôs?

Para Aimee van Wynsberghe, professora de Ética e Robótica na universidade Técnica de Delft, na Holanda, "é o momento perfeito para investigar outros interesses, aspetos, imagens e preferências" sexuais na conceção de robôs destinados ao sexo, que atualmente são dominados por uma cultura "pornográfica que usa o corpo feminino".

Defendeu que introduzir a ética na robótica não visa "banir a tecnologia" ou "estrangular a inovação".

Minutos antes, no mesmo palco instalado num dos pavilhões da FIL, uma empresa sueca tinha apresentado a milhares de pessoas na audiência o Furhat, um chamado "robô social" com uma programação que lhe permite interagir com seres humanos com caras diferentes para funções diferentes.