O WhatsApp divulgou nesta terça-feira mais recursos para a aplicação de troca de mensagens, nomeadamente poder sair de grupos sem ninguém perceber ou mesmo esconder o seu estado online, entre outros.

Quem nunca quis sair de um grupo do WhatsApp, mas nunca teve coragem para tal devido a vergonha de surgir a mensagem no grupo que dada pessoa abandonou o mesmo? Pois bem, dentro em breve, provavelmente em setembro, poderá fazê-lo, de acordo com informação revelada esta terça-feira pela empresa. Não será segredo para todos, dado que os administradores do grupo terão acesso a essa informação de saída.

Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, que detém, entre outros, o WhatsApp, também confirmou a informação. “Vamos continuar a construir novas maneiras de protegermos as vossas mensagens e mantê-las privadas e seguras como acontece nas conversas cara-a-cara”, escreveu o responsável no Facebook.

