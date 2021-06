A Microsoft anunciou hoje oficialmente o novo sistema operativo Windows 11. O grande foco passou pela simplificação da interface do utilizador, uma nova loja Windows e melhorias no desempenho. Por outras palavras, o novo sistema operativo tem um visual mais limpo e moderno. E vai permitir correr aplicações Android.

Uma das coisas que sobressai à vista é o novo botão Iniciar — agora colocado no centro do ecrã, ao estilo do que acontece nos aparelhos da Apple, de maneira facilitar e tornar a procura mais simples e eficiente. Neste novo botão, com recurso à cloud e ao Microsoft 365, o utilizador também vai conseguir ver os seus ficheiros recentes, independentemente da plataforma ou dispositivo em que os estava a visualizar anteriormente, mesmo que estivesse num dispositivo Android ou iOS.

Esta nova versão do Windows fornece maior flexibilidade de visualização de múltiplas janelas e a capacidade de utilização de diferentes aplicações em simultâneo. Em comunicado, a Microsoft acrescenta que no novo Windows 11, "aplicações como Snap Layouts, Snap Groups e Desktops foram introduzidas para fornecer ao utilizador uma forma ainda mais poderosa de realizar multitarefas e manter-se atualizado sobre aquilo que precisa de ser feito".

"Estas novas funcionalidades ajudam, ainda, o utilizador a organizar as suas janelas e a otimizar o seu ecrã, para que possa ver exatamente o que precisa, da forma que deseja, num layout visualmente limpo. Com a opção Desktops, o utilizador pode criar espaços separados para cada dimensão da sua vida – trabalho, jogos ou escola, por exemplo - e personalizá-los de acordo com o seu gosto pessoal, alternando ainda entre eles", sintetiza ainda a nota.

Teams

O Microsoft Teams é algo que faz parte do léxico do mundo digital atual e entrou na casa de muitas famílias desde o início da pandemia. E, agora, no Windows 11, passa a estar integrado na barra de tarefas e vai permitir que o utilizador fique instantaneamente ligado — independentemente da plataforma ou dispositivo, seja através do Windows, Android ou iOS. O novo sistema operativo também permite iniciar uma apresentação ou silenciar-se diretamente a partir da barra de tarefas.

Aplicações Android

A Microsoft realça que nesta versão do Windows vai ser possível descarregar aplicações Android. No comunicado, a tecnológica salienta que a partir do final deste ano, os utilizadores já vão poder ir à Microsoft Store e descarregá-las através da Amazon Appstore. "[Os utilizadores vão poder], por exemplo, gravar e publicar um vídeo do TikTok, ou utilizar Khan Academy Kids para aprendizagem virtual diretamente a partir do seu PC".

Update gratuito

Além de vir pré-instalado nos novos computadores que serão comercializados lá mais para o final do ano, o Windows 11 estará disponível através de uma atualização gratuita — deverá ser possível fazê-la ainda este verão (e prolonga-se em 2022). No entanto, para saber se o seu computador está elegível, necessita de instalar a aplicação Verificação do Estado de Funcionamento do PC para determinar se o seu PC atual cumpre os requisitos necessários para executar o Windows 11. Se o PC cumprir os requisitos, poderá obter a atualização gratuita quando esta for disponibilizada.