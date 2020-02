O elenco da série vai reunir-se novamente num especial que estará disponível com o lançamento da plataforma de streaming de vídeo HBO Max em maio, informou a WarnerMedia nesta sexta-feira.

"É oficial!", disse a empresa num comunicado. "Depois de 15 anos, nove meses e inúmeras solicitações de fãs em redor do mundo ... o elenco de "Friends" vai reunir-se num especial exclusivo para a HBO Max."

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que protagonizaram o programa por 10 temporadas, vão receber entre 2,5 e 3 milhões de dólares por este especial, segundo noticiou a imprensa de televisão.

"Isto vai acontecer", escreveram os protagonistas de "Friends" no Instagram, todos com a mesma foto do elenco.

"Acho que poderíamos chamar este episódio como 'Aquele que os reuniu a todos novamente'", disse Kevin Reilly, responsável de conteúdos da HBO Max, que trabalhou na série original. "Adoro ver como atrai espectadores geração após geração", afirmou.

Além do especial, a WarnerMedia oferecerá na sua nova plataforma todos os capítulos de "Friends", depois de pagar 425 milhões de dólares pelos direitos, anteriormente detidos pela Netflix.

"Friends", produzida entre 1994 e 2004, ganhou dezenas de prémios, além de dar fama mundial a Aniston e aos seus colegas de elenco.