“Pulp Fiction” estreou há 30 anos, em 1994. Primeiro conquistou a Riviera Francesa, depois Hollywood e a seguir o resto do mundo. Mistura de “clássico moderno” e fenómeno cultural, o segundo filme de Quentin Tarantino é um marco na história da 7.ª Arte que influenciou inúmeros cineastas e marcou várias gerações.

Inspirado nas revistas e romances pulp de que retira o nome, o filme desafiou as narrativas tradicionais de Hollywood e o argumento, repleto de referências à cultura pop e cheio de reflexões filosóficas, valeu a Tarantino e ao co-argumentista Roger Avary o Óscar de Melhor Argumento Original. A qualidade do guião teima em perdurar ao sabor do tempo e mesmo passadas três décadas, pérolas como "Royale with Cheese" ou o impropério "I'm gonna get medieval on your ass", continuam a ser trechos facilmente citados pelos cinéfilos.

O trajeto de “Pulp Fiction” provou que os filmes independentes podiam alcançar sucesso crítico e comercial, abrindo caminho para uma nova vaga de realizadores. Além disso, foi mais um caso em que Tarantino ressuscitou carreiras que pareciam condenadas ao esquecimento (John Travolta) e descobriu e apresentou novos talentos (Uma Thurman).

E, claro. É impossível falar de “Pulp Fiction” e não falar na sua banda sonora eclética. O surf rock, soul e funk encaixam na perfeição naquilo que estamos a ver e cada canção é o recordar da importância da música nesta arte. Exemplo: será que sem "You Never Can Tell" de Chuck Berry a icónica dança entre Vincent Vega e Mia Wallace tinha a mesma força e magnetismo e ficaria na história como uma das cenas mais emblemáticas do cinema?

Ao celebrarmos o episódio 200 a reviver e a falar sobre tudo isto, fica evidente que o legado de “Pulp Fiction” está intacto e para durar. Assim como a estrutura narrativa inovadora, as personagens memoráveis e o impacto cultural asseguram que tem o seu lugar reservado no panteão de Hollywood.

