“De uma forma meio simplista, gosto destas zonas de cinzento e da ausência de preto e branco, e Dennis Kelly consegue fazê-lo”.

“A Matança Ritual de Gorge Mastromas” é um texto de 2013 sobre a banalidade do mal na pessoa do homem, descrito pelo próprio Dennis Kelly desta forma: “a existência não é aquilo que até este momento pensaste que era. Não é honesta, não é gentil, não é justa”.

“A maior parte do mundo não faz ideia disso, acreditam em Deus, ou no paizinho ou em Marx ou na mão invisível do mercado ou em honestidade ou bondade. Atravessam a vida, de olhos fechados, a levar porrada e ser lixados. Ele é assim. Tu és assim. Mas uma ínfima parte de nós, chamemo-nos a resistência, sabemos a verdadeira natureza da vida. É-nos dado o mundo. Somos poderosos e ricos e temos tudo, porque faremos tudo o que for preciso”, acrescenta.

Ao longo do espetáculo, a vida de Gorge Mastromas vai sendo escrutinada em retrospetiva pelas restantes personagens, cuja interpretação está a cargo dos atores António Fonseca, Beatriz Maia, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabaço.

“A Matança Ritual de Gorge Mastromas” é uma coprodução do Teatro Nacional D. Maria II, Pueblozito e Teatro Viriato, que se estreia na Sala Garrett no sábado, mas que terá antes, na sexta-feira, um ensaio geral solidário aberto ao público, cujas receitas revertem a favor do projeto MANSARDA (uma associação de apoio aos artistas, sem fins lucrativos).

A peça vai estar em cena até ao dia 28 de junho.