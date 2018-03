Israel subiu ao primeiro lugar nas bolsas de apostas depois da revelação de "Toy", canção que Netta Barzilai levará ao palco do Altice Arena, em maio, em representação do país.

O primeiro lugar da tabela apostas do Eurovision World (site que congrega várias casas de apostas) pertence agora a Netta Barzilai, artista israelita que irá participar com o tema "Toy". Revelado este domingo, é cantado em inglês mas com alguns versos em hebraico, e aposta na temática do empoderamento feminino com laivos eletrónicos ("Wonder Woman don't you ever forget, You're divine and he's about to regret...").

Em segundo lugar surge a Estónia, com "La Forza" de Elina Nechayeva; e a fechar o top3, a República Checa, com "Lie To Me" de Mikolas Josef.

A Bulgária, que liderou as tabelas durante algumas semanas, está agora no quarto lugar. Apesar da liderança, ainda não era conhecido o tema que ía representar o país. A revelação aconteceu esta segunda-feira e pode estar na origem na queda na tabela. Os Equinox, um grupo de cinco cantores de diferentes origens e nacionalidades, representarão o país com o tema "Bones". O supergrupo é formado por Zhana Bergendorff (vencedor do Factor X da Bulgária, em 2013), Georgi Simeonov (cantor, compositor e produtor), Johnny Manuel (norte-americano finalista do America's Got Talent, em 2017), Trey Campbell (um dos compositores do tema) e Vlado Mihailov (back vocals do representante do país na edição de 2017).

Portugal subiu algumas posições desde que anunciou Cláudia Pascoal, com "O Jardim", como representante na Eurovisão. O país anfitrião ocupa agora o 19.º (e já ocupou o 17.º), quando no início de março estava em 21.º.

Oiça aqui "Toy"

Recorde-se que o WiwiBloggs, um dos mais influentes sites dedicados à Eurovisão, coloca o tema 'O Jardim', de Isaura e Cláudia Pascoal entre uma das favoritas à vitória.

Depois da vitória de Salvador Sobral na última edição, o Festival Eurovisão da Canção deste ano realiza-se em Lisboa, no Parque das Nações. As eliminatórias terão lugar a 8 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio.