Foram 56 dias de rodagem, ou “dois meses e meio com folgas pelo meio”, como prefere dizer o realizador Bruno Gascon, para contar a história de Viktoriya (Michalina Olszanska), uma jovem russa apanhada numa rede de tráfico ilegal, e de António (Vítor Norte), um velho camionista.

Gascon pergunta-nos se não preferimos que baixe o som da música para que a nossa conversa fique audível na gravação. À nossa volta, celebra-se a estreia do lançamento do trailer da longa-metragem “Carga”, num ambiente descontraído em que atores, produtores, equipa técnica e vários convidados aproveitam para beber um copo e meter a conversa em dia. Isto, claro, sem conseguirem não se perder pelos carros e máquinas de jogos da Tim’s Garage, que ajuda a que tudo isto não seja só sobre cinema.

E não era só sobre cinema que podia ser aquela conversa. Não, quando o foco do filme é um tema que nos foge tanto, e que está ali tão perto.

“O filme é sobre tráfico de seres humanos e é também acerca de escolhas e sobrevivência. O tráfico não afeta só aquelas pessoas, mas todo o círculo que as rodeia, e é isso que eu tento mostrar no filme. Muitas vezes o tráfico de seres humanos acaba por ser uma causa silenciosa. E que está agregada a muitas outras causas. Na pesquisa para este filme - em que li muito, mas acima de tudo, quando estudei para realização e fiz muitos documentários para a televisão sobre causas sociais - deparei-me muitas vezes com este tipo de problemas: as pessoas eram traficadas, só que como muitas vezes as redes de tráfico conhecem a tua família, conhecem as pessoas de quem gostas, muitas vezes estas pessoas não podem falar. Há um medo subjacente a isso. E este medo faz com que muitas vezes seja uma causa silenciosa”, explica o realizador.

Não há como fugir da evidência latente no nome do filme: “tem tudo a ver com o facto de as pessoas traficadas serem transportadas num camião e também com a carga emocional que todos nós transportamos”, conta Gascon.

“Espero honestamente que [este filme] seja um grande murro no estômago para todo o mundo”

Em "Carga" Vítor Norte é António, “o motorista do camião das pessoas que são transportadas. Um homem simples, um homem do povo que se calhar para ganhar dinheiro entrou naquilo, mas depois como tem uma neta da idade de alguns meninos que ele transporta começa com remorsos. Mas nas teias muitas vezes quando se entra já não se sai e ele tem que tomar a uma decisão muito importante na sua vida, mas isso depois descobrem no filme”, diz, entre sorrisos, um dos atores principais.

Para Vítor Norte não há como fugir: este “é um filme sórdido, duro, mas de abertura, de conhecimento também”.

créditos: Caracol Studios/DR

“As pessoas só têm noção, ultimamente, de futebol. A realidade do país é que há prostituição, há tráfico de órgãos, há tráfico humano. Às pessoas não lhes toca, e eu estou a falar também de mim. Quer dizer, penso pouco sobre o caso, só em meras notícias muitas das vezes. Mas se virem o filme se calhar ficam com outra perspetiva do que é, e pode ajudar a combater esta realidade com conhecimento, muitas vezes as coisas conseguem-se atacar e o conhecimento é que faz as coisas acabarem, ou começarem, ou ficarem”, diz o ator.

Duarte Grilo, também ele um dos protagonistas do filme, não podia estar mais de acordo: o tema é “muito cinzento. E além de ficar muito cinzento, há uma quantidade astronómica de casos no nosso país sobre os quais as pessoas não têm propriamente a noção, portanto foi um desafio muito grande para lidarmos com situações limite. São sentimentos que à maior parte dos seres humanos, como eu e como tu, fazem certamente muita confusão”.