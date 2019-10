O corpo foi o refúgio encontrado por Olga Roriz nesta criação: “É o lugar de salvação possível”, sublinhou.

Até a construção do próprio espetáculo, sem palavras – ao contrário do que costuma acontecer nas suas coreografias – “é um lugar do corpo, e é muito mais verdadeiro na sua fragilidade, mas também na força dos intérpretes”.

“É nessa força e energia que se nota a fragilidade de cada um, o cansaço, a luta, as dores de cada um, para chegar ao fim do espetáculo”, conclui Olga Roriz.

A interpretação é dos bailarinos André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alves, Catarina Câmara, Marta Lobato Faria e Yonel Serrano.

A conceção vídeo é de Olga Roriz e de João Rapozo, a seleção musical de Olga Roriz, João Rapozo e Bruno Alexandre, a cenografia e figurinos são também de Olga Roriz e de Ana Vaz, e o desenho de luz é de Cristina Piedade.

Sobre o percurso de “Autópsia”, depois da estreia no São Luiz, haverá uma paragem, segundo a coreógrafa, porque tem de retomar, em novembro, um novo trabalho, intitulado “Seis Meses Depois”, para apresentar em abril, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Em 2020, levará “Autópsia” a Viana do Castelo – terra natal da coreógrafa, cujo município participou na produção, com o São Luiz – e depois a companhia fará uma digressão a cidades de norte a sul para apresentações.

Em 2015, Olga Roriz assinalou 20 anos da companhia em nome próprio e 40 anos de carreira, com a revisitação da peça “Propriedade Privada” (1996), no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

O seu repertório na área da dança, teatro e vídeo é constituído por mais de 90 obras.

Criou e remontou peças para o Ballet Gulbenkian, Companhia Nacional de Bailado, Ballet Teatro Guaira (Brasil), Ballets de Monte Carlo, Ballet Nacional de Espanha, English National Ballet, American Reportory Ballet e Alla Scala de Milão (Itália).

Nascida em Viana do Castelo, em 1955, Olga Roriz estudou ballet clássico e dança moderna com Margarida Abreu e Ana Ivanova, ingressou na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa e tornou-se primeira bailarina do Ballet Gulbenkian, onde foi depois convidada a coreografar.

Em 1995, viria a criar a Companhia Olga Roriz, atualmente instalada no Palácio Pancas Palha, cedido pela Câmara Municipal de Lisboa.

O seu repertório na área da dança conta, entre outras, com as peças “Pedro e Inês”, “Inferno”, “Start and Stop Again”, “Propriedade Privada”, “Electra”, “Os Olhos de Gulay Cabbar”, “Nortada”, “Jump-Up-And-Kiss-Me”, “Pets”, “A Sagração da Primavera”, “Antes que Matem os Elefantes” e “Síndrome”.

Foi distinguida com a insígnia da Ordem do Infante D. Henrique (2004), Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores (2008) e o Prémio da Latinidade (2012), entre outros prémios.